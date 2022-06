Michelle Salas se ha convertido en toda un personalidad del mundo de la moda y belleza, ya que ha logrado dejar una huella difícil de borrar con su exquisito estilo a la hora de vestir, convirtiéndose en un fashion icon muy confiable para inspirarnos al armar los atuendos más glamuroso de la temporada.

Y si te encuentras planeando tus outfits de playa para tu próximo viaje, Michelle Salas es la opción perfecta para inspirarte a la hora de ir de shopping, ya que la top model no duda en aprovechar cualquier oportunidad para darnos algunas lecciones de moda mientras posa con los trajes de baño más chic para el verano.



Foto: Instagram @michellesalasb

En innumerables ocasiones la influencer nos ha dejado claro que es una amante empedernida del sol, la playa y la arena, por lo que recientemente cautivó a las fashionistas de corazón al posar con el traje de baño perfecto para estilizar la silueta y definir la cintura.

Michelle Salas tiene el traje de baño ideal para lucir una cintura de impacto

A través de su Instagram, Michelle impactó al posar con el traje de baño perfecto para no pasar desapercibida en la playa, pues compartió un dúo de fotografías con sus casi 2 millones de seguidores en la red, luciendo un look que no podemos superar, ya que nos confirmó que es posible lucir una cintura de avispa con ayuda de un accesorio infalible del clóset.

¿Cuál es el accesorio del que estamos hablando?, nos referimos a un cinturón, el cual será nuestro mejor aliado a la hora de enmarcar esta zona del cuerpo, un hack que la creadora de contenido no se olvida de poner en práctica.



Foto: Instagram @michellesalasb

Michelles Salas vistió un traje de baño color naranja de una sola pieza con un escote redondo sutil. Esta pieza, firmada por Abari, es una prenda ideal para definir la cintura, gracias al cinturón que lleva incluido, que además le agrega un toque elegante y glamuroso.

Esta pieza está disponible en la tienda online de la firma, tiene un costo de 162,00 euros (3,400 pesos, aproximadamente) y envíos a México.

La influencer combinó este atuendo con un bun bajo y unos lentes de sol negros, otro accesorio que no puede faltar en tu look antes de salir de casa.



Foto: Instagram @michellesalasb

