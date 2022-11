Este año hemos tenido la oportunidad de volver a ver la belleza de las pasarelas presenciales con lo mejor de la moda nacional, a través de Mercedes-Benz Fashion Week. La tercera y última edición del evento en este año se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, tras las ediciones de Ciudad de México y Oaxaca.

El encuentro comienza el día de hoy, jueves 24 de noviembre, y culminará el sábado 26. Los espacios icónicos que fueron elegidos para realizar esta fiesta de la moda mexicana son Museo Casa El Pinar, Casa Faller y Hacienda Misné.



Foto: Especial

“Mercedes-Benz Fashion Week México, con más de 15 años presentando el trabajo de los creativos nacionales y acercando su talento a ciudades clave de diseño, viaja para su tercera y última edición del año a Mérida bajo un formato que fusiona la modernidad con el entorno histórico, que celebra la moda, el diseño y la cultura”, especificaron mediante comunicado de prensa.

¿Quiénes participan en Mercedes-Benz Fashion Week Mérida?

En la edición de Mérida se presentarán los desfiles de Abel López, Alexia Ulibarri, Francisco Cancino y Zurce. Vero Díaz será la representación creativa de Yucatán en el evento. Adicionalmente, tienen preparada una experiencia de moda inspirada en The Way of Water de Avatar.



Foto: Especial (Vero Díaz)

“¡Mérida!, regresamos para nuestra última parada del 2022. Felices del camino que estamos recorriendo a lado de los diseñadores nacionales. En esta ocasión, tomaremos como marco de presentación Casa Faller, Museo Casa El Pinar y Hacienda Misné, dos hermosas mansiones y una hacienda que nos ayudan a integrar la historia y la cultura de esta bellísima ciudad con las propuestas de los creativos que presentan sus nuevas colecciones”, expresó Beatriz Calles, directora de Mercedes-Benz Fashion Week México.



Foto: Especial

Por su parte, Jaime Cohen, CEO de Mercedes-Benz México y América Latina, añadió: “Nos da mucho gusto poder cerrar un exitoso año de moda en México en un escenario como Mérida, tan rico en cultura, gastronomía y, por supuesto, moda”.

Cohen agregó que además presentarán una nueva SUV “completamente eléctrica que nos pone un paso más adelante para lograr nuestros objetivos de sostenibilidad”.

Es posible ser testigo de Mercedes-Benz Fashion Week en Mérida a través de la cobertura digital que realizará la plataforma. Puedes seguirlos en Instagram: @fashionweekmx. También puedes ver nuestra cobertura del evento en la mencionada red social: @de_ultima.

