Meghan Markle le dice adiós a la realeza con estos tres outfits

El día de ayer se celebró el día de la Mancomunidad y para ello, los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, regresaron a Reino Unido para aparecer por última vez como parte de la realeza. Y es que luego del famoso “Megxit”, las cámaras están volcadas hacia ellos y cómo será su nueva vida en Canadá con su hijo Archie de tan solo 10 meses de edad.

Sin embargo, en sus últimas apariciones “oficiales”, la pareja real asistió a los premios Endeavour Fund, al festival de música de Mountbatten y al Día de servicio de la Mancomunidad. Para estos tres eventos, Meghan no solo se lució sino que también sorprendió con su increíble estilo y dejó claro que ella es la mejor portadora de los atuendos royals. ¿Será que en su “nueva vida” vaya a usar nuevas prendas, nuevas siluetas e incluso nuevos colores?

Por ello, hicimos nuestro análisis de estos tres atuendos y te presentamos todos los detalles de estos looks de ensueño.

Look 1. Perfecta en azul.

Este look los utilizó en los premios Endeavour Fund, los cuales hacen un reconocimiento a los militares heridos. Para este evento, Markle se inclinó por un vestido sencillo en tono azul firmado por Victoria Beckham. Asimismo, escogió un par de zapatillas Manolo Blahnik y un Clutch de Stella McCartney en azul marino.

Look 2. Lady in red

Un look en rojo fue la elección para el evento del Festival de la música de Mountbatten, el cual es un concierto de músicos militares que se celebran en el Royal Albert Hall. Para este look, Meghan nos recordó a su Givenchy blanco que utilizó con la reina Isabel II como parte de su primera aparición oficial luego de su boda con el príncipe Harry. El vestido fue firmado por Safiyaa y en vez de unas zapatillas Manolo Blahnik esta vez eligió un clutch de satén rojo y unos zapatos de Stuart Weitzman.

Look 3. Verde que te quiero verde

Para su última aparición pública como Royal, Meghan Markle eligió un conjunto en verde y que muchos de nosotros pensamos que tenía un mensaje feminista muy particular. Se trató de un vestido verde esmeralda de Emilia Wickstead con su clásica bolsa de Gabriela Hearst y unos zapatos en tono nude de Aquazzura. Muchos medios, como Elle México, declararon este look como el mejor look para cerrar con broche de oro su etapa de duquesa.

