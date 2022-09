El verano va de salida, y con él muchas veces se lleva la vitalidad de nuestras cabelleras, pues el sol, el cloro de las piscinas y la sal del mar le hacen un daño descomunal a nuestras puntas. Si no vacacionaste esta temporada, tampoco te encuentras a salvo, ya que el uso de planchas y secadoras también perjudican las puntas del pelo, y ni se diga si recientemente te aplicaste algún tinte o efecto de color.

Así que es momento de consentir tu melena y reparar las puntas dañadas para empezar la siguiente temporada con un pelo radiante sin la necesidad de cortarlo mucho para que luzca sano.

Cuando te hablamos sobre los beneficios del aceite de coco en el cabello, te contamos del tip ganador de Blake Lively y del secreto que le contó su madre sobre aplicarse un poco para reparar las puntas abiertas, los resultados son evidentes, pues la actriz tiene una de las melenas más bonitas y brillantes de Hollywood.

Inspirados en ese hack natural, nos dimos a la tarea de traerte esta selección de mascarillas para juntar la mayor cantidad de beneficios que aporta cada ingrediente y así reparar las puntas del pelo.



Foto: Pixibay



Mascarillas para reparar las puntas del pelo dañadas

Mascarilla de aguacate y huevo

El aguacate, como lo detalla una publicación en Critical Reviews in Food Science and Nutrition, contiene vitaminas A, C y E, además de potasio, magnesio y ácidos grasos. La combinación de todos estos nutrientes favorecen la salud capilar.

Ingredientes:

1 aguacate maduro

2 cucharadas de clara de huevo.

3 cucharadas de aceite de oliva.

Preparación:

Tritura el aguacate con la ayuda de un tenedor hasta que se forme un puré. Luego, incorpora la clara de huevo y el aceite de oliva para formar una crema homogénea.

Aplica sobre tu pelo húmedo y extiende el producto haciendo movimientos circulares en las puntas, déjalo actuar unos minutos y lava tu cabello. Esta mascarilla la puedes aplicar tres veces por semana.

Coco, miel y plátano

A los beneficios del coco en el cabello, se agrega en esta mascarilla el plátano, que aportará a tus puntas suavidad y humectación, gracias a sus vitaminas y minerales.

Ingredientes:

2 cucharadas de aceite de coco.

2 plátanos maduros.

3 cucharadas de miel.

Preparación:

Tritura los plátanos hasta obtener una pasta y mezcla con los demás ingredientes. Si quieres la mascarilla más diluida, puedes agregar una cucharada de agua.

Aplica todo en tus puntas antes de bañarte y deja reposar la mascarilla durante media hora, enjuaga con agua tibia y lava tu pelo como acostumbras.



Mascarilla de cerveza y aloe vera

Aunque no lo creas, la levadura de la cerveza contiene vitamina B1, B2, ácido fólico y biotina, lo que hace a esta mezcla ideal para reparar daños sumando las maravillas del aloe vera.

Ingredientes:

Medio vaso de cerveza.

2 cucharadas de aloe vera.

1 cucharada de aceite de oliva.

Preparación:

Mezcla los ingredientes hasta que queden bien incorporados y, posteriormente, aplica sobre el cabello con ayuda de tus dedos, de medios a puntas, dando un ligero masaje. Deja actuar por 30 minutos y lava con el shampoo de tu preferencia.

Esta mascarilla solo la puedes utilizar una vez por semana.



Foto: Unsplash



Aceite de oliva y huevo

El aceite de oliva servirá para hidratar y fortalecer tu pelo, y reparar el daño que ocasiona el uso de planchas y secadora.

Ingredientes:

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

2 huevos.

Preparación:

Vierte los ingredientes en un recipiente y mézclalos bien. Aplica la mezcla sobre las puntas del cabello y las partes dañadas. Deja actuar por lo menos media hora. Como en las anteriores, lava tu pelo como siempre.



Con aceite de coco y papaya

Si algo le podemos agregar al aceite de coco para aumentar su nivel de hidratación, es la papaya, porque es rica en vitamina C y antioxidantes, que aportarán muchos beneficios para revitalizar tu pelo.

Ingredientes:

1 rodaja de papaya.

1 cucharada de aceite de coco.

½ taza de yogurt natural.

Preparación:

Tritura la rodaja de papaya y mézclala con el aceite de coco y el yogurt, hasta que logres una consistencia cremosa. Para aplicar, humedece tu cabello y cubre las puntas con la pasta, déjala actuar una hora y enjuaga con agua fría. Repítelo de dos a tres veces por semana.



Foto: Pexels

