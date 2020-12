No hay nada malo que podamos decir de Martha Debayle, pues cuando se trata de buscar inspiración para lograr nuestros sueños profesionales, lucir una melena XL o tener un buen look que deje a todos pidiendo más, su cuenta de Instagram es la indicada para iniciar nuestra búsqueda.



Cuando se trata de moda, la conductora de radio es todo un ícono de las nuevas tendencias. Ya sea en verano, en la playa o en la misma cabina de radio, Martha Debayle siempre nos deja con la boca abierta por su impecable estilo.

De algo que nos hemos dado cuenta es que ella es amante del color negro el cual es sinónimo de poder y elegancia. Martha sabe llevarlo al máximo nivel y nosotras tenemos los mejores looks con los que la conductora nos ha dejado sin habla.



Buscar en su feed no es nada fácil, pues todos sus looks dejan sin habla a las que más saben de moda. Ya sea en un vestido de mangas abullonadas, poniendo un árbol de Navidad o posando para las cámaras todas sus prendas las lleva al máximo nivel.

Pero aquí tienes 5 looks que son ideales para que el negro siempre sea el mejor aliado del estilo que puedes encontrar.

Sí a las medias

Las medias son de los accesorios más solicitados que hay en esta temporada y si pensabas que Martha Debayle no nos regalaría una cátedra sobre cómo llevarlas, te decimos que vives en el engaño.

La editora de la revista Moi apostó por un vestido de manga larga semi abullonadas, stilettos negros y unas medias marca Wolford que le dieron la vuelta a las redes sociales en cuestión de segundos.



Casual & chic

Aunque la palabra casual se encuentre en boca de todos, Martha Debayle agrega su toque personal a cualquier cosa y hasta el look más sencillo lo vuelve algo muy editorial en cuestión de segundos.

Unos jeans negros, una chaqueta que afina su cintura y unos mules negros son todo lo que Debayle ocupó para robar todas las miradas.

Si tú no has pensado invertir en una chaqueta que puedas usar en días donde el sol puede esconderse, es mejor que consideres esa idea. Pues aquí lo que le da ese plus a su look es la chaqueta.



Mezcla de texturas

Lo más destacable del estilo de Martha Debayle es que ella se divierte con la moda y logra combinar prendas de telas que solo las que más saben de moda logran combinar.

Durante esta semana, Martha sorprendió a todos en Instagram con un saco que acaparó las miradas de los usuarios de esta red. Esta prenda de terciopelo firmada por Saint Lauren le da un toque muy elegante y poderoso a su look que complementó con un pantalón de plastipiel.



Dramatismo total

Si tú pensabas que el negro no se podía llevar al máximo nivel, tienes que ver este look. Aunque las mangas abullonadas estuvieron presentes en este año como las mejores amigas de nuestro look, Martha Debayle apostó por darle la vuelta a este trend.

Con un vestido de falda tableada, que marca su cintura, la conductora se robó las miradas con un total black que complementó con unas botas Chanel que se han convertido en el sueño de las amantes de los zapatos.



Glamour en todo momento

Martha ha dejado claro que una de las festividades que más ama es la Navidad, pues desde los tutoriales que sube a sus redes sobre cómo poner una mesa o la mejor forma de decorar nos dejan claro que ella es la reina de las fiestas decembrinas.

Pero algo que nos deja con la boca abierta son sus looks para estas fechas. Para la cena navideña del año pasado, Debayle usó un traje pantalón con aplicación de fur en el pecho que simplemente es sensacional.