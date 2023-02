Maite Perroni sorprende con look rastas tras anunciar su embarazo

Fue hace un par de semanas que la actriz, Maite Perroni, anunció su embarazo y la manera en la que piensa organizarse para mantener su salud durante, la también recientemente anunciada, gira de reencuentro de RBD.

Tras un tiempo de receso en su carrera musical, Maite vuelve a los escenarios mostrando una faceta nunca antes vista por sus seguidores, pues además de verse contenta por su nueva etapa de maternidad, luce un nuevo look.



Foto: Instagram @maiteperroni

Para dejar muy en claro su transición, la cantante dio un giro radical a su imagen, cambiando su característico look pelinegro por un estilo rasta, muy a la Bob Marley.

Maite Perroni se suma a la tendencia de las rastas

Fue en 2017 cuando el diseñador Marc Jacobs trajo de vuelta el look rasta, predilecto del género musical reggae. A partir de ese año, decenas de famosas se han sumado a la fiebre por llevar este estilo.

Tal como Kendall Jenner y Beyoncé, ahora Maite Perroni sumó a su lista de estilos un peinado con rastas de colores, que, sin duda, más de una de sus seguidoras va a querer replicar.



Foto: Facebook (Maite Perroni)

Con su excéntrico cambio de imagen, la intérprete de Lupita Fernández en la telenovela Rebelde, dejó completamente atrás la apariencia recatada que muchos años había mantenido, y pasó al otro extremo, para lucir más radiante que nunca, mientras espera a su primogénito.

Maite Perroni renuncia a su pelo negro

La integrante de RBD, desde su aparición en Rebelde, había mantenido una imagen de niña buena, con un estilo de cabello negro y largo, nada fuera de lo común. Sin embargo, en esta nueva etapa del grupo, la cantante deslumbró dando un toque más urbano a toda su apariencia.



Foto: Instagram @maiteperroni

Maite Perroni, antes de convertirse en madre por primera vez, dejó en claro que se encuentra a punto de iniciar una de las etapas más felices de su vida y añadió más de un color a su cabello, haciendo de su look rasta algo único.

Entre los colores que Perroni agregó a su look, se encuentran el verde, el rosa, el rojo y hasta el morado, dándole un giro al peinado típico de la región de Jamaica y realzando sus rasgos faciales por medio del contraste.

Para complementar su nueva estética, Maite apareció luciendo un makeup también fuera de su estilo habitual, modelando en sus labios un tono de lipstick oscuro, en color vino, y un delineado negro que complementó los luminosos colores de las rastas que ahora enmarcan el rostro de la actriz.



Foto: Instagram @maiteperroni

No sabemos si el cambio mostrado será permanente o solo forma parte de alguna caracterización para alguno de sus personajes, pues la actriz no compartió ningún detalle. Pero, con su sorprendente look con rastas, siendo precedente a su etapa como mamá primeriza, Maite Perroni comprueba a todos sus seguidores que no le teme a lo nuevo y que sea cual sea el estilo que lleve, luce increíble.

