Una de las cosas que más admiramos de Madonna es su gran estilo y por supuesto su gran poder como mujer. Lo mejor de todo es que nos enseña que no debemos de tener miedo de mostrar nuestro cuerpo y que el erotismo femenino es la cosa más poderosa y revolucionaria si así nos lo proponemos. La verdad es que Madonna y su gran carrera la ha catalogado como un verdadero ícono de la cultura pop.

En un mundo donde las mujeres nos hemos visto como objetos sexuales, Madonna llega y dice: HEY, no necesitas de validación de un hombre para sentirte a gusto con tu cuerpo. Y es que desde siempre, Madonna a transmitido ese mensaje de empoderamiento y de sentirnos cómodas con nuestra silueta. Por ello, hace unas horas la reina del pop eligió una selfie frente al espejo solo usando sus pantimedias y lo que parece un aparato ortopédico para apoyarse.



En la foto, Madonna escribió: “Everyone has a Crutch................” que en español significa: “Todo el mundo tiene una muleta” la cual presentó en la foto. Pese a buenas críticas como: “Casual seduction” (Seducción casual), otros fnáticos escribieron: “Madonna isn't Madonna anymore. I don't recognize the woman I've loved for more than 15 years. Even the eyes have become different. This is somebody else But not Madonna.” (Madonna ya no es Madonna, no reconozco a la mujer que he amado por más de 15 años. Incluso sus ojos se han vuelto diferentes, esta es otra persona, pero no madonna”.



En la foto, podemos ver a Madonna usando solo sus clásicas pulseras, una panti negra y una fedora muy a la moda de los dos mil. ¿Qué te pareció?