Los vestidos de novia que JLo usó en su boda con Ben Affleck

JLo y Ben Affleck anunciaron su compromiso en abril del año actual, una noticia que enloqueció de inmediato a los medios y sobre todo a los fans de la feliz pareja, ya que algunos seguidores de ambos actores nunca renunciaron a la idea de que la pareja tuviera un final feliz y 20 años después fue posible.

A través del boletín On the JLo, la cantante anunció su matrimonio con Ben Affleck en Las Vegas con las siguientes conmovedoras palabras “El amor es hermoso, el amor es amable y resulta que el amor es paciente, paciente de 20 años”, prosiguió a contar un poco de lo que había sido dicha boda, catalogando este día como “Exactamente lo que queríamos”.

Posteriormente, Jennifer agradece a la capilla Little White Wedding, lugar donde se llevó a cabo dicho acto de amor, mientras la empresaria utilizaba la sala de espera como cambiador y Ben Affleck preparaba su atuendo en el baño de hombres, para momentos después decir sus votos y sellar con broche de oro su relación.

Foto: On the JLO

Leer también: Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica, dice cuánto ganaba como modelo

Los vestidos de novia que Jennifer Lopez llevó

En el comunicado que JLo lanzó acompañado de algunas fotografías del gran día se le pudo ver posando felizmente en compañía de Ben Affleck con dos diseños de vestidos diferentes, uno de ellos un diseño de una película antigua.

Foto: On the JLO

La intérprete de “Ain't Your Mama” eligió llevar un vestido blanco sin mangas y de falda larga, un diseño romántico y sutil que JLo acompañó con accesorios como un brazalete, unos pendientes y una cadena, todos en un tono plateado que hicieron el match perfecto, así como un bolso a juego.



Por otra parte, la empresaria decidió llevar un peinado ideal para dicha ocasión, pues Jennifer llevó una melena de impacto con media coleta y ondas sutiles, así como un maquillaje de novia protagonizado por una mirada ahumada y un lipstick nude.

Este fue uno de los atuendos que JLo llevó en Las Vegas, acompañada por Ben Affleck quien llevó un traje con saco blanco, que fue el must perfecto para el vestido de novia de su ahora esposa. Pero, no fue el único vestido con el que la cantante celebró un día tan especial, pues también llevó un diseño de encaje blanco a los hombros, escote de corazón mangas largas y aunque por ahora no hay fotos del JLo luciendo el vestido de pies a cabeza, se sabe que es un diseño de Zuhair Murad de su colección nupcial primavera/verano 2023.

Foto: On the JLO

Leer también: Así vamos a llevar el estampado militar esta temporada

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters