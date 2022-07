Revistas como Vogue y Glamour ya nos habían avisado que para primavera-verano 2022 se vería mucho la semitransparencia y es momento de confirmarlo, pues una de las tendencias del momento son los tops de red.

Anteriormente, el efecto semitransparente se ha visto en texturas como el tul o el mesh (que, por cierto, se sigue llevando, así que aún no es momento de guardarlo en el armario).

Ahora, se le ha dado un giro, con el acabado más abierto.

Aquí te daremos las mejores ideas sobre cómo incorporar los tops de red a tus outfits.



Casual y chic

Esta manera de llevarlo rompe con la idea de que vestir red es poco sofisticado, te sugerimos buscar tops de telas un poco más pesadas o, como el ejemplo de la foto, con acabados metálicos. Este es de la tienda Mango y es super versátil para usar en cualquier tipo de look. Si cambias los jeans por un pantalón palazzo elegante, ya tienes un atuendo para deslumbrar en la noche.



Foto: Mango



Tops tejidos

Si quieres lograr un estilo más relajado, llegando a lo boho, para este verano, el tipo de red que te recomendamos es en el clásico tejido. Puedes elegir un top con un toque de color para que sea el foco de atención en cualquier outfit, todo esto acompañado de telas fluidas en la parte de abajo para seguir en la sintonía del look relajado.



Foto: Zara / Massimo Dutti



Sexy negro

El estilo sacado de las clásicas medias de red no debía faltar. La buena noticia es que lo puedes encontrar en distintos tipos de largos, si los crop tops no son lo tuyo. Pero un buen tip para lucirlo corto es llevarlo con pantalones de cintura alta. Esta pieza es perfecta para añadir un toque del estilo rockero a tu outfit, también podrías llevarlo en total look negro.



Foto: Shein



Más abierto

Los tops con una red más aberta se ha visto mucho en pasarelas, como este ejemplo del diseñador Jacquemus. Puedes elegir un bralette protagonista para llevar debajo.



Foto: Instagram @imaxtree



Destellos

En este modelo la malla se forma a través de cientos de brillos entrelazados. Si piensas salir de fiesta, solo bastará un top así para ser la sensación de la noche. Puedes llevarlo con falda, pero también con pantalones de cintura alta.



Foto: Stradivarius

