En la lista de esenciales que no pueden faltar en el clóset este verano se encuentran los overoles, una prenda que está conquistando el street style más top del 2022.

Los overoles han logrado enamorarnos al ser una pieza fácil de combinar y de usar en verano, ya que se adapta perfecto a cualquier estilo, puede ser para un outfit casual o, incluso, para uno elegante, la clave está en combinarlos con los accesorios y zapatos correctos, y a continuación te decimos cómo hacerlo sin morir en el intento.



Foto: Instagram @blakelively

Overol denim para look básico

Los expertos de moda y algunas celebridades nos han confirmado el regreso de la moda más chic de los años 2000 y entre las prendas que han vuelto para coronarse como las más poderosas del verano se encuentran los overoles.

Por lo que un overol de mezclilla es un básico que no puede faltar en tu armario, ya sea de corte largo o tipo short, ambos serán tus mejores aliados los próximos meses para lucir impecable. Combina con un top o t-shirt blanca y unos tenis para llevar un outfit relajado, pero chic.



Foto: Shein / PullandBear



En los colores en tendencia

La primavera y el verano no le temen a las prendas coloridos y vibrantes, por lo que llevar un overol de algún color en tendencia, como rosa, lila o naranja le dará el must perfecto a tu look de temporada, protagonizando un atuendo que sin duda robará todas las miradas.

Combinan con sudaderas o t.shirt básicas y un calzado en tendencia como unos tenis blancos o unas sandalias de tacón.





Foto: Stradivarius / Mango / Shein



Overol tipo culotte

Sabemos que el corte skinny es amado por muchas, pero otras tantas prefieren un corte más abierto que brinde comodidad, por lo que no es obligatorio que lleves un atuendo ajustado, pues con un corte más suelto puedes lucir igualmente muy poderosa y sexy.

La clave será combinar con una camisa y arremangar las mangas a tres cuartos, agrega unas sandalias y estarás lista para triunfar.



Foto: Mango



Outfit elegante

Para sumarle elegancia a cualquier look una de las prendas que no pueden faltar son las camisas, por lo que esta y un overol formal serán lo único que necesites para armar un atuendo ideal para ir a la oficina o a una cita importante.

Agrega unos stilettos para estilizar la silueta o unas sandalias de tacón delgado.



Foto: Shein



Negro y blanco no pueden faltar

Existen colores clásicos que nunca pasan de moda como el blanco y el negro, ya que estos son dos tonos que combinan con todo, por lo que tendrás la oportunidad de crear una infinidad de outfits.

Así que si aún no tienes un overol blanco o negro, anota esta prenda en alguno de estos colores en tu lista de compras para ir de shopping y forme parte de tu armario cuanto antes. Por último, no olvides que los accesorios juegan un papel muy importante, así que agregar unos lentes de sol o un bucket hat no estará mal.



Foto: Shein / Stradivarius

