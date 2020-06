El coronavirus ya ha transformado nuestras vidas, y continuará haciendo. De frente a la nueva normalidad hay medidas que no podemos dejar pasar y hay que hacerlas parte de nuestra rutina diaria. El uso de cubrebocas, por ejemplo, es una de ellas. Autoridades sanitarias alrededor del mundo han exhortado a los ciudadanos a no bajar la guardia y continuar haciendo uso de esta prenda para protegernos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean de cualquier tipo de contagio.

Otra de las recomendaciones que ha hecho eco es una que tiene que ver con el pelo. Hay que recordar que la manera en que el contagio de coronavirus funciona es mediante la saliva de los contagiados, es decir, con cualquier estornudo o tos provocada por este mismo virus las partículas de saliva se separen por el aire y se adhieren a cualquier superficie desde la ropa, superficies en transportes, baños y hasta en el cabello.



Foto: Instagram @couture_mask

Así que lo mejor será optar por un recogido que, y no solo por seguridad: será ideal para el clima caluroso y porque se adapta perfectamente con los cubrebocas de manera cómoda y sin perder el glamour. Checa estas opciones y no dudes en adaptarlas a tu look.

Sabemos que lucir el cabello suelto es de las cosas favoritas de muchas chicas, así que para que no le digas adiós totalmente al volumen de tu cabello suelto haz una coleta con una cascada. Así lo mantendrás recogido en la parte de atrás pero con volumen y caída.



Foto: Instagram @veth_fashion

Las trenzas serán las favoritas para lucir los cubrebocas, además de ser las indicadas para sobrevivir las temperaturas altas esta vez mantendrán a tu cabello en su lugar y libre de todo virus y contaminación. Puedes hacer que todo tu pelo se concentre en la parte trasera de tu cabeza y evitar que cuelgue cerca de tu cara.



Foto: Instagram @peluqueriabelleza

Si no puedes vivir si la sensación de volumen del pelo suelto pero no quieres dejar de lado ninguna recomendación para evitar contagios crea un híbrido de pony tail y trenza. Lleva dos trenzas del nacimiento de tu cabello hacia los lados, llegando a la nuca dejalo suelo y átalo para crear una coleta muy voluminosa.



Foto: Instagram @nereydashair

Haz como Olivia Palermo. Si no te da tiempo de atar o trenzar tu pelo puedes hacer uso de alguna mascada que usarías arriba de tu cubrebocas y que ayudará a contener tu pelo suelto dentro atándose a la altura de tu nuca. No olvides lavar y desinfectar la mascada al llegar a tu casa.



Una pinza XL será un aliado perfecto para obtener un peinado fácil y rápido. Crearás un chongo alto y desaliñado pero con mucha onda.



Foto: Instagram @brit_harvey

Recuerda que puedes usar algunos trucos para evitar que el cubrebocas lastime la zona de tus orejas. Uno de ellos son los pasadores de clip, con los cuales puedes obtener peinados muy cool.



Foto: Instagram @daspeakshair

