Los mejores looks de las celebridades en los Globos de Oro 2023

La gala que premia lo mejor del cine, la televisión y el streaming llega para iniciar la temporada de premiaciones de este año, con las celebridades del momento luciendo lo mejor de la moda y marcando la pauta con las tendencias más fuertes que se verán a lo largo del 2023.

La transmisión de este año de los Globos de Oro se realizó desde el hotel Beverly Hilton en California y reunió a las estrellas del momento que impactaron con lo mejor de la alta costura con impresionantes vestidos de gala.

Es por eso que aquí en De Última te decimos cuáles fueron los mejores looks de las celebridades que conmocionaron al mundo entero y se robaron todas las miradas durante la alfombra roja de una de las premiaciones más importantes del año.

Los mejores looks de los Globos de Oro 2023

Jenna Ortega

La actriz revelación del momento, Jenna Ortega, fue la más esperada durante la alfombra por estar nominada al Globo de Oro por la serie Merlina de Netflix, arribó en un vestido Gucci de silueta fluida con amplias mangas y escote cut-out en el abdomen.



Foto: AP



Ana de Armas

La protagonista de Blonde llegó enfundada en Louis Vuitton, con un vestido strapless en un clásico juego de color en blanco y negro, con escote cuadrado, tapizado en pedrería y con laterales vaporosos para estilizar la figura formando un acento en la cintura.



Foto: AP



Lily James

El glamour del imponente vestido abultado de Lily James arribó a la red carpet llamando de inmediato la atención, la nominada por su actuación en la miniserie “Pam &Tommy”, en donde se encarga de darle vida a la icónica Pamela Anderson, lució un vestido Versace diseñado a la medida por la misma Donatella.



Foto: AFP

Margot Robbie

Al más puro estilo Barbiecore, la nominada por Babylon desfiló por la alfombra roja luciendo un brillante diseño Chanel color rosa con más de 30,000 elementos bordados entre brillantes, plumas y lentejuelasque hacen alusión a la moda de los años 20.



Foto: AP



Selena Gómez

La protagonista de Only Murders in the Building lució un elegante vestido strapless Valentino con contraste de texturas en color negro, con abultadas mangas de globo en color morado, que lleva un escote recto con toque de sensualidad marcando una “V” en medio del pecho.



Foto: AFP



Bonus: Estilo masculino

Eddie Redmayne

Las flores se apoderaron del estilo masculino en la alfombra de los Globos de Oro 2023 y Eddie Redmayne fue el encargado de lucir un elegante diseño café de Maison Valentino, con detalles satinados en el que destaca una gran flor a la mitad de la solapa.



Foto: AP



Andrew Garfield

La euforia por color se hizo presente en algunos trajes masculinos, el actor Andrew Garfield lució un vibrante diseño de Zegna en color anaranjado que destacó por brindar una perspectiva moderna para los atuendos masculinos.



Foto: AFP

