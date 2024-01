En todos sus viajes y salidas casuales, la mexicana María Chacón siempre sabe qué outfit usar y cómo lograr que sus prendas hagan el combo de estilo perfecto para la ocasión. Y no hay duda de que eso la convierte en una gran inspiración de moda para muchas personas.

Su viaje a Japón para celebrar año nuevo no ha sido la excepción, pues la joven actriz se ha adaptado perfectamente al frío, la nieve y el clima extremo del país asiático, sin dejar de lado su gran sentido de la moda y logrando lucir radiante, espectacular y muy guapa.

Así que si en esta época de frío se te complica crear looks bonitos y terminas sintiéndote como un osito polar al ir tan abrigada, puedes recrear estos 3 looks de María Chacón para hacer frente al clima de enero en México, que si bien no es tan intenso como en Japón, sí nos hace sufrir un poco.

Foto: Instagram @oficialmariachacon

María Chacón, calientita y a la moda para dar un paseo

María Chacón tiene el look perfecto para esos días de frío en que quieres salir a caminar y pasear por la ciudad, sin dejar de lucir muy chic. Se trata de un look monocromático bastante abrigador que puedes recrear.

Este outfit lo protagonizó una chamarra larga en color negro, acompañada de un crop top en manga larga, wide leg, gorro y combat boots en el mismo color. María Chacón optó por dejar su cabello suelto y usar un maquillaje natural con delineado negro que combinaba perfecto.

Foto: Instagram @oficialmariachacon

María Chacón tiene la prenda que te salvará del frío

El viaje a Japón de María Chacón ha sido la demostración perfecta de que no se necesita demasiado para estar bien abrigada y lucir increíble, pues este segundo look incluye solamente una prenda.

La pieza estrella de este outfit es un mono o enterizo de manga larga en color negro que, además de ser muy abrigador, es muy cómodo y perfecto para salir a caminar o incluso hacer deporte. La actriz lo combinó con un maquillaje y peinado al estilo clean look y unas arracadas pequeñas en color dorado.

Y si el enterizo no es suficiente, claro que puedes agregar una chamarra del mismo color o incluso darle un giro a tu look integrando un pop de color.

Foto: Instagram @oficialmariachacon

La chamarra que no puede faltar en tu clóset

Una prenda que no puede faltar en tu clóset gracias a su versatilidad y a lo bien que abriga, es una buena chamarra de pelo sintético, acolchada o aborregada.

Y no cabe duda que la joven actriz adora los total looks en color negro y sabe cómo crearlos y llevarlos con versatilidad.

Para este look, María Chacón combinó una chamarra de pelo sintético con pantalón de vestir y suéter turtle neck en color negro, como accesorios agregó unas arracadas pequeñas en color dorado, un elegante bolso, guantes y lentes de sol.

Las piezas clave: al estilo de María Chacón

Si quieres recrear estos 3 looks de María Chacón, no pueden faltar en tu clóset una buena chamarra negra, un enterizo negro y una chamarra de pelo sintético. Con estas 3 prendas será más que suficiente.

Puedes encontrarlas en muchas tiendas en línea y físicas, pues son un básico ideal para todos tus looks.

Foto: Amazon

Ahora que ya lo sabes atrévete a probar estos looks de María Chacón que están súper chic y con los que lucirás fabulosa. Lo mejor de todo es que enfrentarás el frío de enero sin mayor problema.

