París 2024 ha marcado un hito en la historia de los Juegos Olímpicos al trasladar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos fuera de los tradicionales estadios y llevarla al corazón de la ciudad del amor: el río Sena. Por primera vez, las aguas del emblemático río se convirtieron en el escenario de un espectáculo sin precedentes, donde miles de espectadores esperan a lo largo de sus orillas para presenciar un desfile de embarcaciones que representan a las naciones participantes.

El glamour de las celebridades en París 2024

Además del impresionante espectáculo inaugural, la ceremonia en el Sena ha dado lugar a una constelación de estrellas internacionales cuyas elecciones de vestuario añaden un toque de glamour al evento. En De Última, exploraremos los looks más destacados de las celebridades que están en el evento, desde elegantes trajes de gala hasta atrevidos conjuntos que reflejan el espíritu innovador de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Kelly Clarkson

Para esta ocasión, la cantante se inclinó por un vestido azul bastante formal con detalles llamativos y sofisticados de predrería. El cuello y una abertura lateral en la falda llaman la atención por este acabado. Lo complementó con unos tacones clásicos en color plateado, aretes y anillos discretos a juego con el vestido. Lució un peinado recogido y un maquillaje sutil con un labial rojo.

Pharrell Williams

El cantante y director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton viste un total look deportivo en color negro. La sudadera que porta tiene bordado en el pecho el nombre de la marca y también luce los colores de la bandera del país anfitrión. La lleva con shorts con bordes en rojo. Complementa con tenis deportivos y calcetines altos, una gorra deportiva color arena y lentes con micas amarillas.

Emma Chamberlain

La influencer eligió un look más clásico y formal para esta inauguración. Su vestimenta se compone de un saco blanco ajustado y unos biker shorts. Los accesorios que elevan su look son una bolsa pequeña de un color similar al saco, tacones negros y arracadas doradas. Luce el cabello recogido en un estilo clean girl look.

Cynthia Erivo

La actriz y cantante británica resaltó su belleza con un vestido en color verde esmeralda, la silueta del diseño recuerda al estilo de los vestidos en francia en los años 50. Lució tacones negros y sombrero del mismo tono y material del vestido.

Ariana Grande

La hermosa e inesperada Ariana Grande deslumbra las calles de París con un vestido formal y clásico en color rosa pastel. El corte, la silueta y el color también evocan elegancia y feminidad. El look está complementado por guantes blancos y tacones en el mismo tono que el vestido. En cuanto a la joyería, luce aretes pequeños y discretos en dorado. Lleva su icónica coleta de caballo y un moño a juego con el vestido.

Serena Williams

Serena Williams eligió vestir completamente de rojo. Llevó un vestido ceñido de largo midi, con manga tres cuartos. Eligió un bolso de mano del mismo tono del vestido y zapatos de salón clásicos en color nude. Mantuvo su cabellera suelta, con hermosos rizos bien definidos.

