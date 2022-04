Los increíbles looks de Salma Hayek y su hija Valentina en Vogue

Salma Hayek nos deja ver su faceta más maternal al posar junto a su hija Valentina Paloma Pinault para una de las revistas más importantes de moda del país por el Día de las Madres, donde ambas comparten algunas revelaciones vinculadas con su relación y también con su estilo. "Desde pequeña nunca me dejó escogerle su ropa, y eso siempre me gustó", es una de las confesiones que hace Salma sobre Valentina.

Cuando ya falta poco para despedirnos del mes de abril, en las cuentas de Instagram de Vogue México y Latinoamérica y de Salma anuncian que la portada de la edición de mayo está protagonizada por la actriz mexicana y su hija, con una fotografía de Nico Bustos que captura su complicidad. Los beauty looks de ambas coinciden en ser muy naturales y elegantes.

Como quizá ya sepas, el esposo de Salma y padre de Valentina Paloma es François-Henri Pinault, presidente del conglomerado de marcas de lujo que agrupa firmas como Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci y Saint Laurent, por lo que la relación con la moda de ellas es algo que puede ser de mucho interés para el público más fashionista.





Salma Hayek y Valentina Paloma Pinault en portada de Vogue México

En la portada del mes de mayo de Vogue México y Latinoamérica destacan las miradas de Salma -quien deja entrever el monograma de Gucci- y Valentina, como parte de un maquillaje natural a cargo de Lisa Eldridge. Se luce la piel cuidad y glowy, tanto en la actriz que tiene 55 años, como en su hija de 14.

Se nota la importancia de las pestañas, más voluminosas en la jovencita, mientras que ambas lucen unas cejas definidas. Un toque de blush muy sutil cede el protagonismo a unos labios con solo un toque de gloss. Esta imagen es la confirmación de que el make up super natural es ideal para mujeres de todas las edades.

El cabello de las dos luce ondas suaves y sus peinados son hechos con raya en el medio. Valentina Paloma tiene unas luces rubias que le aportan luminosidad a su rostro y también parece llevar flequillo largo, aunque recogido y apartado de la cara.



Foto: Instagram @voguemexico

Los looks de Salma Hayek junto a su hija

En el carrusel que publicó Vogue, Salma Hayek luce un traje Gucci de mangas largas, estampado de selva y detalles de encajes. Valentina lleva una pieza clave en esta primavera: un chaleco, este en particular se roba la elegancia de las texturas satinadas y la feminidad de las flores bordadas.



Foto: Instgram @voguemexico

En otras imágenes lucen looks coordinados, como este que confirma que las rayas no dejan de estar en tendencia. Lucen blusas con rayas marineras con dos básicos capaces de elevar cualquier outfit: una chamarra de cuero y una de mezclilla. Vale decir que estas piezas, tanto la biker como la denim, tienen la ventaja de aportar una imagen jovial a cualquier edad.



Foto: Instagram @voguemexico



Valentina Paloma impone tendencia: total look denim y estampado frutal

Entre los looks de Valentina que gritan “tendencia” encontramos el total look denim con piezas en azul oscuro, no claras ni deslavadas, con pantalón de cintura alta que estiliza la silueta.



Otro más colorido es protagonizado por un suéter de punto corto con fresitas, de Gucci, que llevó con unos mini shorts blancos Saint Laurent.



Foto: Instagram @salmahayek

El estilismo de la sesión estuvo en manos de Valentina Collado, directora de moda de la publicación.

