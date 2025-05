La revista especializada en belleza Allure compartió, el 15 de mayo, la lista con los productos de belleza ganadores de los Reader’s Choice Awards 2025 que, como su nombre indica, son los favoritos de sus lectores. Incluye categorías como skincare, maquillaje, cuidado corporal y cabello, entre otras.

Esta vez, nos centraremos en 6 joyas de maquillaje que salieron premiadas (eligieron 14 ganadores; la lista completa está en su web) y ahora cuentan con el sello rojo emblemático de Allure. Encontrarás productos de lujo, pero también asequibles. Evaluaron cosméticos como máscara de pestañas, blush y lip gloss.

Maquillaje para ojos

Rímel: Lash Sensational Sky High Mascara, de Maybelline

Creemos que Maybelline es de las mejores marcas de belleza para elegir una máscara de pestañas. En 2025, su producto Lash Sensational Sky High Mascara tiene el aval de las lectoras de Allure: es la más usada. Aporta tanto volumen como longitud.

Su cepillo con curvatura acentuada hace que las pestañas se levanten al máximo. Es a prueba de agua. La marca señala que está formulada con extracto de bambú y fibras para cuidar las pestañas. Se encuentra en la tienda online de Maybelline, en supermercados como Walmart, entre otros.

Paleta de sombras: Master Mattes Eyeshadow Palette, de Makeup by Mario

Una paleta de tonos neutros es un básico tanto para minimalistas como para quienes aman maquillajes más recargados. La paleta de sombras ganadora de Reader’s Choice Awards 2025 de Allure es: Master Mattes Eyeshadow Palette - The Neutrals, de Makeup by Mario, marca que ya se encuentra en Sephora México.

Contiene 12 tonos mate. Aseguran que es ideal para todos los tonos de piel.

Una mascara de pestañas de Maybelline, entre las favoritas de las lectoras de la revista de belleza. Foto: Especial

Maquillaje para el rostro

Blush: Soft Pinch Liquid Blush, Rare Beauty

La marca de belleza de Selena Gómez sigue conquistando a las beauty lovers de todo el mundo. El rubor líquido Soft Pinch Liquid Blush ganó un sello de “Award Winner 2025”.

Resaltan que su textura sedosa es fácil de mezclar y manipular, solo advierten que el producto es de alta pigmentación, por lo que recomiendan empezar con poco. Hay tonos en acabado húmedo y mate. En Sephora México distribuyen Rare Beauty.

El iluminador de la marca Positive Light Liquid Luminizer también entró en la lista de ganadores.

Corrector: Radiant Creamy Concealer, de Nars

La marca lo distingue como el “corrector N° 1 de América” y las lectoras de Allure lo confirman. En la revista recuerdan que fue creado en 2013 y sigue estando entre los favoritos de los maquillistas a quienes han consultado.

“Su fórmula sedosa y de larga duración se desliza fácilmente, se funde con la piel a la perfección y no se acumula en las líneas de expresión”, agregan. Se puede conseguir en El Palacio de Hierro.

El blush de la marca de Selena Gomez es de alta pigmentación, ¡con un poco bastará! Foto: Especial

Maquillaje para labios

Lip Gloss: Gloss Bomb Universal Lip Luminizer, de Fenty Beauty

No podía faltar un producto de la popular marca de belleza fundada por Rihanna. Las amantes del lip gloss no pueden dejar de probar el Gloss Bomb Universal Lip Luminizer (si no lo han hecho ya). Reconocen que es un producto hidratante que cuida los labios, gracias a tener a la noble manteca de karité entre sus ingredientes.

La variedad de tonos es una de las bondades de la firma de RiRi, en el caso de este brillo labial, aseguran que ella misma seleccionó la gama, que incluye desde un translúcido perlado, pasando por los rosas, hasta los imprescindibles nude. Se puede hallar en Sephora México.

Labial: YSL Beauty Loveshine Lip Oil Stick

La cantante Dua Lipa es imagen de este labial de YSL Beauty. Es una barra de labios con efecto de brillo que promete máxima hidratación. En la publicación destacan que su contenido de aceite de maracuyá y el extracto de pulpa de higo hidratan y suavizan los labios.

“El producto se desliza fácilmente, dejando los labios hidratados con una capa de color precioso y brillante”, enfatizan. Se puede conseguir en su tienda online para México: yslbeauty.com.mx.

Los labiales con brillo triunfan en la actualidad. Foto: Especial

¿Ya has probado alguno de estos productos de maquillaje?

