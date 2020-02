La cantante y actriz mexicana, Danna Paola, además de ser reconocida por su papel de Lucrecia en la serie “Élite” y su reciente participación como juez de La Academia, también es una mujer que llama la atención con sus outfits.

En su cuenta de Instagram podemos ver los diferentes looks que utiliza Danna Paola en cada programa en el que participa, alfombras rojas o eventos a los que es invitada. Sin embargo, también comparte outfits más casuales.

Si saldrás de viaje en este puente y no sabes qué usar, te compartimos algunos looks de Danna Paola para que te inspires, no importa si vas a la playa o a alguna ciudad.

Si en este puente irás a alguna playa o estarás en alguna ciudad donde hace mucho calor, no hay nada mejor que llevar un short de mezclilla y combinarlo con una t-shirt básica. Puedes inspirarte en uno de los looks de Danna Paola donde utiliza un short de mezclilla junto con una crop top con un escote cuadrado y mangas con un poco de volumen.



Otro de los looks de Danna Paola que puedes usar en este puente, en especial si visitarás algún lugar frío es llevar un outfit con prendas negras, un tono que te hará lucir elegante y que es fácil de combinar.

Para esta ocasión puedes utilizar una falda que te llegue a la mitad de las piernas, una blusa de marga larga del color que más te guste y para protegerte del frío unas media en tonalidad negra, así como un cardigan, una boina y si lo prefieres unos botines o tenis blancos, como los lleva Danna.



Si vas a pasear en una ciudad donde no necesitas protegerte del frío, nunca es mala idea llevar un vestido corto. Uno de los looks de Danna Paola que puedes utilizar y que es muy sencillo de lograr es portar un vestido en cualquier color que te guste, preferiblemente que sea un color que haga que las miradas se fijen en ti como rojo o amarillo con estampados.

Además, puedes combinarlo con una chamarra denim y tenis o sandalias. Estos elementos harán que tu oufit luzca casual y estarás cómoda durante el día.

Otra opción para un lugar frío es llevar un jersey largo. Es una prenda que puedes encontrar en muchos estilos por lo que seguro hay alguno que sea de tu gusto.

Lo mejor es que es una prenda que te protegerá del frío y que puedes usar con botas que lleguen arriba de la rodilla. Sin duda es un estilo que te hará verte sofisticada.



Los jeans son una de las prendas que nunca deben de faltar en nuestro guardarropa, estos pueden sacarnos de cualquier apuro. Uno de los looks de Danna Paola que puedes usar en este puente y que no te será difícil conseguir es este.

Puedes llevar contigo unos jeans rotos, los cuales le darán a tu outfit ese toque rockero. A los jeans puedes combinarlos con una camisa con algún estampado, mejor aún si la camisa es blanca. Este es uno de los looks que no pasan de moda y muy fácil de armar, ya que seguramente tienes todas las prendas necesarias para armarlo.