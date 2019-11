No hay accesorio más sagrado para una mujer que su bolsa. Y es que esta pieza, además de considerarse un objeto de deseo, delata rasgos del carácter de quien la lleva: desde la manera de cargarla hasta lo que hay dentro. Además, su forma, tamaño y colores se relacionan con el estado de ánimo de una persona, así como con sus necesidades. Es por ello que las bolsas parecieran nunca ser suficientes en el guardarropa.

Por si fuera poco, este accesorio es capaz de darle un giro total a cualquier look. “Con una sola bolsa puedes cambiar todo tu atuendo por completo”, consideraba la diseñadora francesa Sonia Rykiel.

De ahí la importancia de elegir un diseño acorde con tu estilo y actividades. “Hoy en día, se necesitan ‘utility bags’; es decir, no solo un bolso sofisticado y con un diseño único, sino también una pieza útil, ya que la mujer actual es dinámica, trabajadora, además de que siempre busca estar a la vanguardia”, señala el creador Jaime Ibiza.

Las bolsas han dejado de ser vistas como simples ornamentos para convertirse en inversiones. Modelos clásicos e icónicos como el Birkin de Hermès, el 2.55 de Chanel y el Baguette de Fendi aumentan su precio año con año debido a su calidad y exclusividad.

Por lo general, un buen diseño resulta costoso, pero se puede usar todos los días y durante varias temporadas. Además, mientras que la ropa pasa de moda (o deja de usarse por razones de talla), este accesorio no pierde vigencia en el guardarropa si se le da un uso adecuado.



A pequeña escala

Este otoño, las bolsas más buscadas se presentan en formas, colores y materiales poco comunes. Sobre todo, “hay detalles gráficos y estructurales en este accesorio. Se combinan estampados y colores en artículos de cuero, se juegan con diferentes texturas y se graban impresiones”, compartió el diseñador Stuart Vevers a Vogue.

(Bolsa: Miu Miu)

Una de las tendencias clave de esta temporada es apostar por las bolsas pequeñas, ya sean de forma geométrica o de líneas vanguardistas. Su tamaño es perfecto para llevar a diario, durante el fin de semana o en un evento especial, e invita a cargar solamente con lo necesario.

Por ejemplo, un modelo con forma triangular se puede lucir con una falda plisada, una camiseta estampada, una puffer jacket y, como calzado, unos botines. Otra opción es combinarla con un little black dress y unas cowboy boots. Debido a su atrevida silueta, es mejor no llevar este accesorio con looks clásicos o muy formales.

Otro diseño muy popular son las bolsas con forma rectangular, pero con mezclas inusuales de materiales, por ejemplo, cuero con mimbre. De preferencia, úsalas con atuendos casuales y semi formales, como un vestido largo de corte relajado o con una falda amplia y un suéter de punto delgado.

(Benito Santos)

Una pieza que se rehúsa a salir de las colecciones de firmas de lujo y low cost es la fanny pack. Si la eliges en piel, es posible mezclarla con un coordinado de saco y pantalón o con un blazer y falda; mientras que un modelo con nylon, combina bien con un conjunto deportivo, unos jeans o una puffer jacket.



Estilo a la mano

Las bolsas con asas cortas ganan popularidad durante este otoño. Un modelo con asa en forma de aro, además de novedoso, se puede cargar en la mano o la muñeca. Su original silueta y textura sofisticada las convierten en protagonistas de cualquier look, por lo que procura lucirlas con prendas de estilo clásico o en tonos neutros.

(Oriana Rodríguez)

También puedes buscar un modelo de líneas vanguardistas confeccionado con piel. Este resulta ideal para salir de fiesta o ir a una cena, y puedes usarlo desde con un outfit casual hasta con uno semiformal, es decir, unos pantalones de pernera amplia en color negro con un top y un blazer. Para el día, una opción es combinarlo con un vestido camisero o con una falda y unas sandalias.

(Bolsa: Napoleón)

Si eres fanática de los modelos clásicos, apuesta por una bolsa de tamaño mediano y elaborada con cuero. Esta pieza es perfecta para las mujeres con agendas ocupadas, pues permite cargar diariamente con todo lo necesario. Además de prácticas, se ven elegantes y son muy duraderas. Lucen bien tanto con un traje sastre como con una falda lápiz, una blusa y una chamarra corta.

(Bolsa: Salvatore Ferragamo)



Practicidad total

Otra tendencia ganadora son los diseños con correa o cadena larga, para llevarlos en el hombro o de forma cruzada. Las camera bags, por ejemplo, volvieron hace un par de temporadas y se niegan a pasar de moda. Son una opción perfecta para quienes les gusta cargar con lo esencial o para llevarlas en una noche de fiesta.

(Bolsa: Tory Burch)

Firmas reconocidas como Chanel han popularizado durante décadas los modelos con cadena, y este otoño no es la excepción. La casa francesa apuesta por bolsas pequeñas con logotipos y detalles brillantes, las cuales pueden acompañarse de un blazer y una falda larga, así como de un vestido midi.

También dan un toque original y clásico a looks casuales, por ejemplo, unos jeans con camiseta y chaqueta de tweed.

(Bolsa: Ermenegildo Zegna)

Las bolsas con correa de piel siempre sacan del apuro a cualquier mujer, ya sea en un fin de semana o un viaje. Su correa permite tener las manos libres para realizar distintas actividades. Puedes elegir entre un modelo pequeño o uno mediano, según la cantidad de objetos que acostumbres a cargar. Invierte en la bolsa y dale un giro moderno a tu look.

(Bolsa: Longchamp)