Llega un año más a su fin, con muchas cosas que recordar y en qué pensar, looks y estilos que cautivaron miradas y marcaron tendencia en la historia de la moda.

Como cada año Google dio a conocer en su informe anual 2019 Annual Year in a Search de Google y estos fueron los estilos, looks, prendas y accesorios que marcaron este año en Estados Unidos.

Mismos que además se apoderaron de las tendencias y se hicieron presentes de la mano de figuras reconocidas. A continuación te contamos la lista a detalle.

Estilo: celebridades femeninas

El reporte señala que las búsquedas registraron picos altos durante el año, donde fue evidente que Billie Eilish y la Audrey Hepburn fueron las celebridades más buscadas por su estilo.

- Billie Eilish

- Audrey Hepburn

- Ariana Grande

- Kylie Jenner

- Amal Clooney

- Shia LaBeouf

- Cam Newton

Looks: celebridades femeninas

Cada año los looks de las celebridades femeninas son únicos y este no es diferente, unos sorprendieron y otros no los esperábamos, estos fueron los más googleados según el buscador.

- Tana Mongeau (Coachella)

- Serena Williams (Competición)

- Cardi B (Grammy)

- Katy Perry (American Idol)

- Josie Canseco (Pasarelas)

- Cardi B (Billboard 2019)

- Miley Cyrus (Coachella)

- Kelly Clarkson (La Voz)

- Billie Eilih (En sus presentaciones)

- Beyoncé (Formation)

Estilos 2019

Según las búsquedas en Google, aquellas que lideraron las preferencias de las personas en estilos este 2019 son variados.

- Camp style

- E-girl style

- E-boy style

- Steampunk style

- Harajuku style

- Preppy style

- Yankii style

- Vintage style

- VSCO girl style

- Emo style

Prendas y accesorios

Los bikers shorts fueron la prenda estrella en las búsquedas de este 2019. Las boinas y diademas fueron los accesorios para complementar los oufits, que llamaron la atención y se posicionaron en las listas más googleadas.

- Bikers Short

- Boinas

- Franelas

- Botas de pato

- Bufanda infinita

- Jeans

- Tirantes

- Gorros

- Chaqueta de jean

- Cangurera

- Diadema