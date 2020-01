A pesar de que el frío se apoderó de la Ciudad de México en estos días, algunas celebridades se refugiaron de las bajas temperaturas y se escaparon a la playa. Tal es el caso de nuestra querida Lis Vega, quien se encuentra disfrutando del sol, la arena y el mar y enseñando su escultural figura.



La bailarina y cantante ha aprovechado estos días no solo para dejar boquiabiertos a sus fanáticos sino también para presumir su increíble figura y demostrarnos que, mientras te sientas cómoda con tu cuerpo, podrás presumirlo como quieras y donde quieras, no importa si tiene que ser en una playa o en in glaciar, el amor propio sacará tu mejor cara y te hará lucir increíble donde sea.

Es pero eso que desde este fin de semana, Lis Vega ha presumido sus encantos con sus seguidores; sin embargo, un reciente video de su derrière, cautivó no solo a fanáticos que la halagaron de inmediato, sino que también nos inspiró para lucir nuestro cuerpo de manera segura.



Con este video, Lis captó parte de su trasero y dejó claro que ella no se anda con rodeos al momento de presumir su figura. En la publicación, Lis escribió “Qué calor qué calor tengo, hellooo urge llegue el verano, buen día alegría” . Así como Lis, nosotras también ansiamos de que llegue el verano y poder lucir fabulosas en una escapada de la ciudad.