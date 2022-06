Lava tus prendas crochet correctamente para conservar su forma

Las prendas crochet ya se encuentran encabezando la lista de las piezas que no pueden faltar en tu armario de verano, por lo que ir de shopping a comprar algunos básicos de temporada será una excelente opción para lucir como una experta de moda en todo momento.

Sabemos que estas son prendas que pueden ser difíciles de lavar al tener fibras delicadas, que pueden perder su forma o su tamaño con gran facilidad si no tenemos el cuidado necesario, pero esto no es motivo suficiente para no amar la ropa y accesorios crochet, pues nos encantan ya que son un toque muy cute a la hora de armar un look en tendencia.



Foto: Bershka

Y si conservar el estado de tus prendas es un objetivo que no sabes cómo cumplir, no te preocupes, pues a continuación te decimos cuáles son los mejores consejos que tienes que poner en práctica de inmediato para que tu ropa de crochet luzca como nueva en todo momento.

Leer también: El look de Yuya más sexy, se luce en chaleco sin bra



Guía infalible para lavar tus prendas crochet



Revisa la etiqueta antes de lavar

Uno de los detalles que nunca podemos olvidar a la hora de lavar cualquier prenda, es revisar la etiqueta, pues esto nos dará noción sobre cómo cuidar esa pieza sin dañarla, además de hacernos saber si pueden ser lavadas en la lavadora o estrictamente a mano.



No dejes remojando

Hemos mencionado en varias ocasiones que para sacar manchas de la ropa, remojar las prendas es una de las formas más efectivas de lograrlo, pero cuando se trata de una prenda crochet, se recomienda no poner en remojo, debido a que esto puede dañar las fibras delicadas, haciendo que estas se deformen.

Foto: Pexels



Lavar individualmente cada prenda

Un dato a considerar es lavar las prendas de manera individual, esto para evitar que se despinten y pierdan su color original, además de que al frotar las prendas crochet con otras va a crear asperezas. Otro truco muy eficiente es lavar al revés las piezas, lo que va a evitar que el frente se dañe.

Foto: Pinterest

Usa agua fría

Usar agua fría es un truco que te ayudará mucho a la hora de lavar estas prendas, ya que va a evitar que tus prendas se encojan y suelten mucho color.



Usa detergentes para lavar fibras finas

Para conservar la suavidad del crochet el uso de un detergente neutro y para fibras delicadas va a preservar su estado, si no cuentas con este tipo de jabón, utilizar el shampoo para el pelo será una opción que puedes aprovechar.

Foto:Pexels



No ocupes el centrifugado

Sabemos que el centrifugado es una opción que nos ayuda a que nuestra ropa tarde menos en secar, pero cuando se trata de crochet es mejor no utilizarlo, ya que esta herramienta va a dañar mucho los tejidos, haciendo que pierdan su forma y su tamaño.

No exprimas ni estrujes, una manera de eliminar el exceso de agua de tus prendas, será colocar una toalla, posteriormente, poner tu prenda encima e ir enrollando la toalla, hasta que el exceso de humedad sea mínimo.

Foto: Pinterest

Leer también: Ary, novia de Luisito Comunica, enciende Instagram con minivestido tornasol

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters