La Rosalía muestra cómo se llevan las minifaldas en invierno

Tras terminar su gira de conciertos, Rosalía ha decido disfrutar del invierno en Japón, junto con su novio, Rauw Alejandro. La pareja no ha dejado de visitar los puntos turísticos y restaurantes más importantes de la región oriental, vistiendo looks que si bien aún no son tendencia, seguro lo serán en las próximas temporadas del 2023.

Las temperaturas invernales en Tokio, donde actualmente vacaciona Rosalía, oscilan entre los 2°C y los 10°C, por lo que usar minifalda no resulta a primera vista la mejor opción. Sin embargo, muy a la “motomami”, Rosalía demuestra cómo es posible hacer combinaciones con esta prenda sin morir de frío en el intento.

La intérprete de "Saoko" ha logrado con claves precisas de estilo y la selección correcta de accesorios de moda, además de estilizar al máximo sus looks, combatir las inclemencias del clima durante esta temporada invernal.

Cómo usar minifalda en invierno como Rosalía

Más de una vez, Rosalía ha demostrado que el frío no es impedimento para lucir outfits coquetos y estilizados. Con su característico estilo, la cantante muestra constantemente ejemplos de cómo combinar minifaldas y vestidos con abrigos y accesorios para pasar cómoda y a la moda este invierno.

La cantante española, en una de sus lecciones de estilo más recientes, modeló ante sus seguidores un outfit que mezcló elementos invernales, como orejeras, chamarras y calzado alto para dar equilibrio al uso de su minifalda.



La precursora del estilo “motomami” ha dado muestra de su explícito fanatismo por las botas altas como complemento para sus looks y ha instaurado como canon la combinación de este tipo de calzado con minifaldas.



La Rosalía nos demuestra que es posible soportar bajas temperaturas usando minifalda, siempre y cuando en la parte superior del outfit se utilicen varias capas de ropa, que pueden armarse en combinación de suéteres y chamarras de piel.

Los accesorios invernales de Rosalía

La intérprete de “Hentai”, como aficionada de la moda, no pierde la oportunidad de compartir con sus fans su amplia colección de accesorios, los cuales combina de manera extravagante para dar origen a looks únicos.

Rosalía cuenta en su closet con exclusivos accesorios invernales, que no han dejado de acompañarla durante la temporada. Por ejemplo, un par de guantes modelo Black Wilson de la marca Howl, con un precio de $1,800 pesos.

Igualmente, como esenciales para el frío, La Rosalía ha dado muestra de varios de sus novedosos pares de botas, entre los que se encuentran diseños de marcas como Rick Owens, Naked Wolfe, Maison Margiela, entre otras importantes firmas.

Siendo una de las cantantes de habla hispana más importantes de la actualidad y con sus muestras de estilo, Rosalía se consolida como toda una trendsetter y confirma que es posible llevar combinaciones que antes no se creían posibles.

No dudes en seguir lo dictado por las reglas de la “motomami” y atrévete durante el resto del invierno a llevar minifalda, en combinación con otras prendas puestas en tendencia esta temporada.

