Se ha anunciado que la reina Isabel II será el primer miembro de la familia real británica en no utilizar pieles animales para sus atuendos. El diario The Sun, reveló algunos de los secretos de la reina luego de entrevistar a Angela Kelly, quien sería su estilista personal, con motivo de su nuevo libro. En la entrevista, kelly declaró al diario que la reina Isabel II a partir de ahora, solo usará piel sintética en sus trajes.

En la declaración, Angela anunció tal decisión: “Si Su Majestad debe asistir a un compromiso con clima frío, a partir de 2019 usará piel sintética para asegurarse de mantenerse abrigada”. Cabe destacar que la carrera de Angela contiene más de 25 años de experiencia y en cuyo libro titulado “The other side of the coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe” (La otra cara de la moneda: la reina, la estilista y el guardarropa).

Según información del Palacio de Buckingham, esta información es cierta y además, añadió que todos los trajes que la reina ha usado y que contengan pieles animales no serán reemplazados. Esto, en cierta medida es una buena noticia, ya que se sabe de antemano que el continuo uso y reciclaje de pieles es, de hecho, una de las medidas para cuidar que nuevos animales sean sacrificados.

AP

Esta decisión ha sido aplaudida por activistas de los derechos de los animales. Según el sitio Elle México, la organización Peta, se encuentra “brindando ante la compasiva decisión de la reina de ir sin piel”. Por otra parte, otras organizaciones calificaron el hecho como un signo de renovación en el protocolo real y dijeron que dicha decisión era un “mensaje poderoso” y lo describen como “una señal de los tiempos”.



La reina Isabel II sería la primera monarca en implementar esta nueva iniciativa durante su reinado, por lo que no solo refleja el gran legado que deja consigo, sino la adaptación de la corona a los acontecimientos actuales, luciendo así su constante reinvención. Cabe destacar que la reina había sido duramente criticada en años anteriores por usar pieles de animales en sus apariciones oficiales, incluso tal es el caso de aquella vez en el año 2015 cuando llevó un abrigo de piel durante el servicio religioso de aquél año o también en 1952 cuando utilizó un abrigo de piel de eminio para su llegada al Royal Festival Hall.



AP

No obstante, esta decisión no solo implica un momento clave para reinvención de la corona sino también para la corte, pues fueron los mismos activistas que ahora solicitaron que la reina extienda esta nueva política a todos los miembros de su corte, así como a los soldados de su guardia, pues parte de su uniforme posee aplicaciones de piel animal. Sin duda, este primer paso pondrá el ejemplo para que, en un futuro, las pieles animales sean reemplazadas por pieles sintéticas.



Nunca es tarde

Cabe destacar que actualmente, la industria de la moda ha comenzado esta reestructuración desde hace ya varios años. Tan solo hay que tomar de ejemplo a la diseñadora Stella McCartney, quien dejó de utilizar pieles animales de hace varias temporadas. Incluso firmas de lujo como Gucci han anunciado que el uso de pieles será prohibido en su producción. También, la diseñadora italiana Donatella Versace declaró hace poco en una entrevista para el diario The Economist su decisión de no utilizar pieles: “¿Fur? Estoy en contra de ello”, dijo. “No quiero matar animales para hacer moda. No se siente bien” añadió.

