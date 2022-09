La polémica por las chanclas de botella que le vimos a Justin Bieber

Balenciaga es una de las marcas de lujo más reconocidas a nivel mundial que en más de una ocasión nos ha dejado sorprendidos con diseños irreverentes, como sus tenis con apariencia rota o la bolsa “trash pouch”. Sin embargo, un diseñador aficionado agregó un concepto más a la colección con las chanclas de botellas que Justin Bieber ya nos pudo modelar.

Y es que lo que le ha valido críticas y comentarios negativos a la marca española son los precios elevados de sus modelos. Tan solo su bolsa de basura se vende por 36 mil pesos. A propósito, Denma Gvasalia, director creativo de Balenciaga, declaró que este tipo de productos son un atinado “escándalo de la moda”.

Tal parece que la firma disfruta la creación de productos curiosos y los artistas fanáticos de la marca no se quedan atrás. En De Última te contamos todo sobre el diseño de las bottle slippers o chanclas de botellas.



Foto: Instagram @jneondazer

El diseño de las chanclas de botellas ¿es de Balenciaga?

Fue Max Arnautov, un artista y diseñador ruso, quien compartió mediante su cuenta de Instagram @neondazer un prototipo de las bottle slippers.

A través de 6 fotografías se pueden observar los detalles de este innovador calzado bajo un concepto al que denominó metamodernista.

Las postales tenían toda la apariencia de pertenecer a una campaña de Balenciaga ya que el diseño de las chanclas es sencillo, pues solo consiste en un par de botellas con tapa azul y, sobre la tira de la sandalia, aparece el nombre de la marca.

Otro de los elementos que le agregó credibilidad al post fue que en una de las fotos aparece Justin Bieber modelando las bottle slippers. El cantante llevaba una chamarra oversize combinada con una playera azul marino, pants negros, calcetines blancos y una bolsa.



Foto: Instagram @jneondazer

Leer también: Belinda impacta en look total black con minivestido y botas altas

El carrete de fotos fue tan bien elaborado que incluso Max Arnautov realizó una captura de pantalla como si se encontraran disponibles en el sitio oficial de la firma de lujo por un precio de 17 mil 806 pesos.

Con la fama que se ha hecho Balenciaga, usuarios de internet no dudaron ni tantito que las chanclas de botellas realmente fueran un diseño que estarían decididos a lanzar. Sin embargo, lo cierto es que el modelo no le pertenece a la firma española ya que en las mismas fotografías aparece la leyenda “Bottle slippers concept by Neondazer".



Foto: Instagram @jneondazer

La polémica de las chanclas de botellas

Diversos medios y sitios especializados en moda comenzaron a difundir la “nueva” creación de Balenciaga. Como era de esperarse, las fotografías causaron críticas hacia la casa diseñadora y sus directivos.

Por lo anterior, Neondazer publicó una historia para aclarar lo sucedido. El diseñador ruso señaló que es fan de Demna Gvasalia y de los conceptos que desarrolla. Agregó que nunca fue su intención ofender o afectar la reputación de la marca.

La publicación de las bottle slippers se viralizó en cuestión de minutos, pues hubo quienes se fueron con la finta. Mientras que otros señalaron que podría convertirse en un experimento social para hacer conciencia sobre el consumismo e invitar a reutilizar materiales en la industria del fashion.

Finalmente, Max Arnautov aclaró que solo fue un concepto de su arte y no esperaba una respuesta así.

¿Estarías dispuesto a llevar unas chanclas de botellas?

Leer también: Kim Kardashian posa semidesnuda con bandera de EU y pelo platinado