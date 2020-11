Bienvenidos una vez más a una de las secciones más temidas de nuestro suplemento de moda “La peor vestida de la semana ”, la cual estamos 100% seguras que nadie quiere protagonizar, pero siempre existirá una celebrity digna de hacerlo.

Esta semana nuestras famosas favoritas hicieron de todo: estuvieron en eventos como los AMAs, nos presumieron los mejores trajes de baño de esta temporada y elevaron la temperatura de los días más fríos al posar con el traje de Eva, pero aunque todo suena “perfecto”, nuestro radar detectó un look que rompió las redes sociales de una forma equivocada.

Esta semana, Nicki Minaj celebró los 10 años de su disco “Pink Friday”, y aunque de este álbum se desprende una de sus mejores canciones “Super Bass”, esto no la salvó de protagonizar esta sección.

Esto nos duele mucho, pues sus canciones fueron todo un hit durante la década pasada, pero durante el marco de la celebración de su trabajo discográfico más sobresaliente vimos un look hasta para ella es too much.



Sabemos que Nicki siempre ha sido una mujer que rompe cualquier regla gracias a su estilo irreverente y poco convencional, peeeero, hasta para ella este look es demasiado y sinceramente no sabemos cómo reaccionar.



La intérprete de "Anaconda" compartió un carrusel de fotos desde su perfil de Instagram donde la podemos ver acompañada de su actual pareja Kenneth Petty, mientras él lució un sporty look que nos transmite las mejores vibras noventeras, Nicki Minaj decidió usar un vestido blanco con escote de forma de corazón que no le hace justicia a su curvilínea figura.



La rapera acompañó su vestido con unas medias, guantes, cinturón y zapatos color negro, pero por si todavia podía agregar algo más, ella lució un blazer blanco y una bolsa de charol con una estola de plumas del mismo tono del vestido.



Aunque todas las piezas son geniales, debemos ser muy sinceros en que este look no le favorece a Nicki Minaj, pues aunque ella tiene una envidiable figura, el vestido no le hace justicia en nada.

Las medias y los guantes son un exceso, pues aunque son accesorios de la temporada, son demasiado para este vestido, lo mejor hubiera sido dejar estas prendas bien guardadas para usarlas en otra ocasión. De la bolsa ya ni hablemos, ya que el material y la cadena de fur hacen que este look se vea sobrecargado.



Si lo que ella quería era hacer un homenaje a Marilyn Monroe, estamos 100% que no lo logró, pues aunque si son piezas que la difunta actriz usaría, sabemos que Monroe se hubiera detenido al ver todas estas prendas juntas en un solo look.

Nuestra mejor recomendación siempre será "menos es más", y aunque elegir a Nicki Minaj nos duele en el alma, no podemos esperar a su siguiente look, pues estamos 100% que lo hará mejor que en esta ocasión.

Por lo pronto te dejaremos un poco de su música, si a nosotras se nos olvidó este mal rato y nos hizo bailar como cuando teníamos 16 años, seguramente pasará lo mismo contigo.

Recuerda que esta semana fueron los 10 años de Pink Friday, así que es mejor que la recuerdes con su mejor éxito musical.... Obviamente hablamos de "Superbass"