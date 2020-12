Bienvenidos una vez más a una de las secciones más temidas de nuestro suplemento de moda: “La peor vestida de la semana ”, la cual estamos seguros que nadie quiere protagonizar, pero siempre existirá una celebridad digna de hacerlo.

Nos encontramos a nada de decirle adiós al año que nos tuvo confinadas en nuestras casas y aunque el look oficial del 2020 fue la pijama y la ropa cómoda, nuestras celebrities favoritas nos inspiran todos los días a mantener el estilo en alto para evitar caer en pecados que las que más saben de moda conocen y alguna vez han cometido.

No se necesita ser una experta en la materia para saber que el animal print es una de las tendencias más antiguas y a la vez vigentes que existen, pero a su vez, un pequeño error te puede condenar a ser la protagonista de esta sección. Si no nos crees te presentamos el caso de Kylie Jenner.



Kylie Jenner siempre nos deja con la boca abierta cuando comparte un look, incluso aunque el año no fue el mejor para lucir todo el arsenal de nuestro clóset, la dueña de Kylie Cosmetics “arrasó” invicta siendo “la mejor vestida de este año”.



Pero, hasta a la mejor cocinera se le quema la comida y en esta ocasión la tenemos protagonizando la sección donde su media hermana Kim Kardashian nos mostró un look 10 rayitas arriba del amor propio. (Si no lo recuerdas, aquí te lo dejamos)



Regresando con Kylie, el ícono de la moda americano cometió el error más común al usar animal print, pues en lugar de balancear esta estampado, lo sobrecargó de tal manera que logró un look estridente y nada armonioso.



Entendemos que Kylie usó un total look de Moncler y que todo lo que toca lo lleva al máximo nivel, pero esto es demasiado. Una regla básica para que el animal print no te haga aparecer en esta sección es apostar por pendas de color sólido para no cear la ilusión de ir disfrazada.



Foto: @kyliejenner

Nuestro “leopardo de las nieves” (esto no lo decimos nosotros, es su pie de foto en Instagram) abusó de esta tendencia y aunque tuvo look sincreíbles durante sus vacaciones en las montañas, este fue uno de los que más dió de qué hablar por las razones equivocadas.



Foto: @kyliejenner

Aunque este enterizo le queda como anillo al dedo y marca sus curvas, no podemos dejar de pensar en que es excesivo. Sabemos que Kylie es toda una fashionista que siempre nos pone la vara muy alta, pero si hubiera usado este look con una puffer jacket de color negro nosotros estaríamos hablando de otra cosa y no la tendríamos en la peor vestida de la semana.

Siempre que tenemos en esta sección a alguien que es una fashionista nata y que pone empeño en su imagen nos deprime un poco, pues aunque sabemos que todos cometemos errores, Kylie nos acostumbró a looks perfectos y esta vez cayó en uno de los errores más comunes al usar animal print.



Foto: @kyliejenner

Recuerda buscar algo de inspiración para que no te pasen estos errores en tu look. También esperamos recuperarnos de este mal sueño, ya que durante este año Kylie Jenner no bajó el nivel y nos alentó a sacar la mejor versión de nosotras aún durante el confinamiento.