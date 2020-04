Bienvenidos una vez más a su sección favorita “La peor vestida de la semana”. En esta ocasión tenemos a una de las conductoras más guapas pero que, desgraciadamente necesita una ayuda de moda urgente, pues sus outfits no le favorecen para nada. Se trata de Kristal Silva, una de las conductoras del programa matutino, Venga la Alegría.

A pesar de que tiene días buenos y con increíbles outfits, Kristal esta semana destacó por sus malas decisiones de moda. Recuerden, chicas, todas las mujeres pueden usar lo que quieran mientras se sientan cómodas, pero sin duda hay que evitar las prendas que nos hagan ver descuidadas y sobre todo que no van con nuestro estilo.

En el caso de Kristal, la conductora llevó esta semana una falda de mezclilla cubierta con una tela de tul con lunares. Lo combinó con un crop-top blanco y unas sandalias wedges de color blanco. ¿Cuál fue el error? Definitivamente la falda. No es que ella se vista mal, sino que esta definitivamente fue una mala prenda que no le benefició nada. El largo del tul no hace lucir la falda de mezclilla y parece un retazo de tela pegado sin justificación.

¿Qué es lo que hubiéramos elegido? Sencillo, le hubiéramos quitado esa tela horrorosa de lunares transparente y hubiéramos dejado la falda de mezclilla como tal. Para darle un toque diferente, hubiésemos elegido una diadema XL que han sido tendencia desde inicios de año y que continuarán así hasta el verano de este año.

Un ejemplo de un buen look con lunares es el que llevó días atrás con un top de mangas abullonadas transparente y una falda negra con unas sandalias de Saint Laurent. Los colores y sobre todo las proporciones del cuerpo estuvieron balanceadas y los lunares sirvieron como un buen elemento protagonista.