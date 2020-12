Bienvenidos una vez más a una de las secciones más temidas de nuestro suplemento de moda “La peor vestida de la semana ”, la cuál estamos seguros que nadie quiere protagoniar, pero siempre existirá una celebridad digna de hacerlo.

Aunque esta semana no hubo alfombras rojas, nuestras famosas favoritas, como es costumbre, siguieron compartiendo en sus redes sociales sus outfits del día a día. Y aunque con la llegada del último mes del año podemos pensar que sólo veremos looks llenos de glamour, nuestro radar de la moda detectó a Kim Kardashian con un look al cual no sabemos cómo reaccionar.

La socialité y empresaria siempre tiene la última palabra en cuanto a tendencias , pero aunque ella es una de las más arriesgadas y con más propuesta en sus looks, en esta ocasión la también abogada nos dejó con la boca abierta por las razones equivocadas.



Hace unos días, Kim Kardashian compartió con sus fans el lanzamiento de una nueva paleta de sombras para su marca de cosméticos, y aunque el lanzamiento de nuevos aliados de la belleza siempre nos emociona, el look con el que apareció nos causó sentimientos encontrados, pues aunque sabemos que Kim Kardshian lleva todo al extremo, este outfit fue demasiado egocéntrico.



Lo que aparentemente es un vestido (y decimos “aparentemente”, pues podría estar ajustado con clips para carpeta), es en realidad una tela blanca que tiene impresa la cara de Kim, pero la esposa de Kanye West lo usó como un vestido sin tirantes. y escote strapples.





Si bien el beauty look de Kim Kardashian es impactante y le da un protagonismo muy top con sus sombras en color púrpura, el look deja mucho que desear ya que no es algo que estemos acostumbrados a verle a una de las hermanas más top del clan Kardashian-Jenner.

Kim Kardashian es una mujer muy estilosa, pues casi siempre es la imagen de sus marcas como KKW Beauty o Skims, pero en esta ocasión no sabemos qué decir ya que nos quedamos en shock.



Estamos tan acostumbradas a que Kim lleve las cosas al máximo nivel, pero esto fue demasiado. Aunque la tela en su cuerpo le ayuda a presumir sus curvas, ella pudo crear un mejor look como el de su media hermana Kylye Jenner, que, cuando anunció su línea de navidad se comprometió con el papel y nos ofreció un look increíble.



Esperamos recuperarnos a la brevedad de lo que puede ser un mal sueño, pues nos parece increíble y algo triste que la mujer que nos enseñó a sacar la mejor versión de nosotras mismas con el contouring, protagonice una entrega más de “La peor vestida de la semana”.