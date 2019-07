La nueva colección de Zara nos presenta increíbles tendencias de maquillaje

La firma Zara no es sólo una de las marcas low-cost más querida y comprada a nivel mundial, es la que más se adecua a las tendencias. Las colecciones no nos dejarán mentir ya que temporada tras temporada la ejecución de las piezas es un acierto continuo, sobre todo si se trata de qué es lo que se va a llevar en temporadas futuras.



Por ello, no era de extrañarnos que la nueva colección otoño-invierno 2019 refleje algunas de las tendencias en maquillaje más clásicas hasta las más editoriales.

Potencializa tu mirada con unos smokey eyes.

Es el beauty trend más usado cuando noche de fiesta se trata. No sólo porque resalta tu mirada al mil por ciento, sino que agrega un aire de sensualidad y misticismo que nos encanta.



Foto: Cortesía

¿Quién dijo festival de música?

Son el pretexto perfecto para mostrar tu libertad mediante el maquillaje. El glitter es el clásico, pero qué te parece llevarlo al extremo y lucir una mirada irreal.



Foto: Cortesía

Nunca será demasiado glitter.

Que el maquillaje base sea muy natural y sólo agrega unos pequeños destellos. Literal brillarás como rock star.



Foto: Cortesía

Un difuminado galáctico.

Esta propuesta la hubiéramos visto sin duda en el Quinto Elemento. Es como sacada de otro planeta, uno a muchos años luz y lleno de estilo.



Foto: Cortesía

Wet Eyes.

El párpado móvil es el encargado de hacer que tu mirada resalte, lo interesante de este beauty es que no sólo hará que tu rostro siempre se vea fresco, la naturalidad de la base hace que toda la atención se dirija a tus ojos. Así que si quieres presumirlos, prueba este makeup.



Foto; Cortesía

Delineado dramático.

La línea negra es un clásico en cuanto a miradas fuertes ahora imagina que agregas un tono contrastante como el verde. ¡BOOM!



Foto: Cortesía

Sparkling eyes.

Para algo más sutil pero igual con mucho protagonismo, puedes optar por esta opción. Grita glam por todos lados.



Foto: Cortesía

Estilo Twiggy.

Pestañas ultra cargadas en rimel negro más un discreto delineado con sombra y pequeñas manchas.



Foto: Cortesía

Mucho azul

Desde hace meses la firma española nos propone miradas cargadas de sombras con colores llamativos.



Foto: Cortesía

¿Qué te parece?