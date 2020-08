La pandemia por el SARS-CoV-2 nos tiene en casa y desde ahí hemos sido los espectadores de lo que pasa en todo el mundo y en la moda.

No podemos negar que en esta cuarentena hemos buscado imitar el look de alguna celebritie: ya sea su corte de pelo, makeup o simplemente hallar una pieza de vestuario similar… y para Kristal Silva su mayor inspiración ha sido Belinda.

La conductora de “Venga la Alegría”, ya estuvo una vez en nuestra temida sección “La peor vestida de la semana”, y la razón fue imitar con exactitud un look de Belinda. Pero Kristal ha dejado claro que le encantan los outfits de la cantante pues esa no ha sido la única ocasión que se ha inspirado en ella a la hora de vestirse.

Aunque no podemos negar que la ex concursante de Nuestra Belleza México edición 2016, es dueña de una gran belleza y un estilo muy cool que se puede apreciar a través de sus publicaciones de Instagram.

Pues en esta ocasión, Kristal tomó como ejemplo un look que Belinda usó recientemente en La Voz. Un vestido tornasol que parece sacado de un cuento de hadas y es obra del diseñador peruano Augusto Manzanares.

No pasó mucho tiempo para que la conductora presentara en Instagram su propuesta de este look, aunque la tela de su vestido es un poco más fuerte y le añadió unas perlas en su melena con ondas.

“Este es el séptimo look de Beli @belindapop”, señala su post de Instagram que ya tiene opiniones diversas sobre si debería o no de dejar de imitar los looks de la cantante. Por lo que te presentamos otros outfits que ambas han utilizado para que tú tomes una decisión.

El primero es este, un look muy galáctico que hasta la Princesa Leia Organa usaría.



Fotos Instagram: @belindapop y @@kristalsilva_

No olvidemos que también utilizaron botas de mezclilla y prendas oversize



Fotos Instagram: @belindapop y @@kristalsilva_

También llevaron un look muy barroco que fue un hit para la dos



Fotos Instagram: @belindapop y @@kristalsilva_

¿Recuerdas la playera feminista que llevó al foro de “LaVvoz”? Aquí hubo otro duelo de estilo.

Kristal Silva no se quedó atrás, pues consiguió una peluca para poder replicar con exactitud el look de Belinda.

La melena de colores y el look deportivo fue llevado a la práctica por las dos.



Fotos Instagram: @belindapop y @@kristalsilva_

Y a ti… ¿Cuál de las dos te gusta más?