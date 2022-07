Kristal Silva se luce en mini vestido ceñido ideal para el verano

Kristal Silva es una de las presentadoras más queridas por los televidentes, ya que cuando no es su carisma el que logra conquistar el corazón de todos, son sus glamorosos atuendos que nos muestran de cerca cuáles son las tendencias que no pueden faltar a la hora de armar el look más hot.

Y vaya que la originaria de Tamaulipas sabe cómo elevar la temperatura de sus 1.7 millones de seguidores en Instagram con todos y cada uno de sus posts, pues Kristal no duda ni un poco en darnos cátedra de estilo sobre cómo lucir como una experta de moda.



Foto: Instagram @kristalsilva_

Recientemente, la exreina de belleza nos mostró una de las prendas que va a triunfar esta temporada al posar con un minivestido que nos enamoró de inmediato. A continuación te contamos todos los detalles de su outfit ideal para el verano.

Leer también: Belinda derrocha sensualidad con body transparente y pelo de colores

Kristal Silva tiene el mini vestido ideal para lucir poderosa y radiante

La conductora, quien también es conocida por ser la inspiración perfecta a la hora de abrir el clóset, esta vez optó por llevar un vestido negro ceñido que nos encanta, al ser una prenda que se puede adaptar a diferentes ocasiones. Por lo que si estás pensando en invertir en un diseño similar, es la decisión correcta.



Foto: Instagram @@kristalsilva_

El vestido tiene tirantes gruesos y escote de corazón, y destaca por la falda estilo tulipán, el cual es un corte muy sensual.

Kristal lució el pelo semi recogido y peinado de lado, y un maquillaje protagonizado por un lipstick rojo que queda perfecto con cualquier vestido negro.



Foto: Instagram @@kristalsilva_

El vestido negro es un infaltable en el clóset femenino y, aunque no es un tono veraniego por excelencia, esta temporada se puede llevar en versiones mini y con escotes reveladores como el que lució la presentadora. Otro trend que exalta Kristal con su atuendo son los detalles drapeados que estaremos viendo los próximos meses en diferentes piezas.



Los mini vestidos negros que puedes probar

Como ya lo proclamó Kristal, los mini vestidos negros van a protagonizar el street style del 2022, por lo que estar pendiente de las tendencias más populares de la moda te ayudará a agregar a tu carrito el diseño correcto.

Los detalles cut out son una gran apuesta, pues este trend y un mini vestido crean el dúo perfecto para agregarle un must sensual a tu look que hará toda la diferencia. El drapeado o los frunces también se verán mucho, así como cortes asimétricos.



Foto: Pull and Bear, Zara, Bershka

Leer también: Danna Paola enamora al lucir un vestido con transparencias

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters