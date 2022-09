Kim Kardashian posa semidesnuda con bandera de EUA y pelo platinado

Kim Kardashian es una de las celebridades más mediáticas de la industria, tanto que siempre da de qué hablar. En esta ocasión, la socialité rompió internet con una sesión de fotos donde apareció con un radical cambio de look y su lencería más atrevida, que a muchos no les agradó.

La estrella de "Keeping Up With The Kardashians" nos tiene acostumbrados a verla experimentar con todo tipo de conceptos en su faceta como modelo. Y su aparición en la portada de Interview Magazine, en su nueva edición “American Dream Issue”, no fue la excepción, pues dejó a sus fanáticos con la boca abierta al posar con el trasero al desnudo.

En De Última te damos los detalles de este emblemático look de Kim Kardashian que nos confirma que haga lo que haga siempre impondrá tendencias en el mundo de la moda.



Foto: Instagram @kimkardashian

El look con cejas platinadas de Kim Kardashian

La fundadora de Skims compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías con varios outfits de lencería, jeans y prendas masculinas para su reciente colaboración editorial bajo el concepto "American Proud", la cual será lanzada en octubre.

No obstante, fue la portada de Interview Magazine la que paralizó internet pues la influencer de 41 años apareció con el cabello rubio platinado, al igual que sus cejas, y modelando solo una chamarra de mezclilla cropped con un jockstrap que dejaba poco a la imaginación.

Por lo general, el jockstrap es un tipo de prenda interior que se asocia con vibras masculinas. Sin embargo, en la actualidad la moda ha comenzado a desarrollar un concepto unisex, mismo que Kim Kardashian elevó con esta sesión provocativa.

Y a pesar de convertirse en uno de sus cambios de imagen más icónicos, al igual que con el que posó desnuda para la revista Paper en 2014, la empresaria se llevó varias críticas pues al fondo de su silueta curvilínea se observa la bandera de Estados Unidos.



Foto: Instagram @kimkardashian

Lencería con print y ropa de gimnasio al estilo de Kim Kardashian

En el carrete de fotos que publicó Kim Kardashian, también se le aprecia en atuendos de tangas con print de la bandera estadounidense. Como este outfit donde combinó su lencería con una chamarra de cuero de Saint Laurent:



Foto: Instagram @kimkardashian

Por si fuera poco, Kim Kardashian tuvo su momento al estilo de Marilyn Monroe. La modelo también posó solo con una camiseta de manga corta con la palabra Interview en el pecho, mientras el aire agitaba su melena platinada:



Foto: Instagram @kimkardashian

Y eso no fue todo, en otra de las fotografías posó sentada frente a los lockers de un gimnasio con un pants rojo de Norma Kamali a juego con un top blanco. Por supuesto, no podía faltar el toque de glamour que agregó su gargantilla Gucci.



Foto: Instagram @kimkardashian

Por último, y muy ad hoc con el concepto made in the USA, la estrella del clan Kardashian presentó a sus admiradores un outfit con jeans de pierna ancha. A diferencia de las tendencias que predominan actualmente, como el Street Style, la socialité impuso moda al llevarlo al estilo cowboy.



Foto: Instagram @kimkardashian

La carrera de Kim Kardashian ha estado marcada por varias polémicas a causa de su personalidad extravagante. No obstante, es un hecho que la modelo sabe a la perfección cómo estar en boca de todos por su capacidad para influenciar lo más top de la moda.

