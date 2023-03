Hija de Angélica Rivera muestra cómo llevar pants con top

La hija de la ex primera dama Angélica Rivera, Regina Castro, muestra en redes sociales cómo lucir un look increíble sin tanto esfuerzo al mostrarse usando un top y unos pants. A pocas horas de subir sus fotos a Instagram sus seguidores ya están alucinando con lo bien que queda este conjunto para la primavera que se acerca.

Presumiendo su figura en redes sociales, Regina Castro, hija de Angelica Rivera y del productor de televisión José Alberto 'El Güero' Castro, ha logrado impactar a sus seguidores con unas fotografías que muestran un look simple pero muy "chic". ¿Será una nueva tendencia para esta primavera-verano?



Imagen: Instagram @reginacastroooo

Regina Castro muestra un look relajado para el calor

Regina Castro, o Re Castro como le gusta aparecer en redes sociales, nos muestra una vez más que prendas simples pueden causar un gran impacto si las sabes usar.

Con un top de color negro y unos pants rosas, causó furor en redes al presumir su estilo junto a su cabellera al natural.

Su look no solo llamó la atención por la increíble combinación de colores, sino que nos muestra cómo se debe llevar el street style.

Una de las piezas protagonistas fueron sus pants de la marca “Supreme” que tienen un costo de 1700 pesos.



Imagen: Instagram @reginacastroooo

Luciendo increíble, la hija de “El Güero” Castro, nos dio una idea de conjunto fácil de replicar que parece va a ser utilizado durante toda la temporada de primavera-verano.

Y es que hemos visto que muchos famosos han empezado a colgar las chamarras para ponerse algo más cómodo y ligero, como es el caso de Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, quién también muestra que el invierno ya quedó atrás y, tal como Regina, optó por un top para enfrentar el calor, solo que en un estilo más formal, en color negro con estampado de leopardo y unos jens del mismo tono.



Imagen: Instagram @camifoficial

Lo mejor es que lucir increíble no implica gastar mucho en ropa de diseñador que tal vez no vuelvas a usar. Ahora más que nunca, vuelve a ser tendencia vestir prendas simples con estilo. Un simple top y unos pants pueden convertirte en toda “Fashion Icon” como es el caso de la hija de Angelica Rivera, o inclusive artistas como Rosalia, quien no teme presumir su figura en revistas y redes sociales.



Imagen: Instagram @rosalia.vt

Lo magnífico de estas tendencias es que puedes conseguir tu próximo look en tiendas departamentales como Zara, H&M, Mango, o inclusive aventurarte a conseguir outfits más atrevidos en tiendas de ropa vintage o de segunda mano. Una gran combinación que va con todo.

Las combinaciones que este look puede traer a tu estilo son muchas, ya sea usando tops simples como el de Regina Castro o algo más formal y sofisticado como en el caso de la hija de Alejandro Fernández. No te olvides de tener unos buenos jeans para marcar la diferencia haciéndote notar entre las demás, son una gran opción para esta temporada de calor que se avecina.

Solo recuerda la frase del famoso diseñador neoyorkino Ralph Lauren, “La moda no es necesariamente acerca de las etiquetas. No se trata de marcas. Se trata de algo más que viene de dentro de ti". Así que para tu próximo gran look, inspírate en tus artistas favoritas o en tus “Icon Fashion” para que la rompas con todo en las redes sociales.

