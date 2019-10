High on Fashion: Lo mejor de París Fashion Week (Segunda Parte)

Seguimos con el recap de lo mejor de París. Les diré que estoy feliz e inspirada porque fue una gran temporada en donde podemos concluir que las marcas se están alineando hacia dos temas importantes: la sustentabilidad y la preservación (regeneración) del medio ambiente, de la mano de una propuesta más orientada a piezas atemporales y duraderas vs. el fast fashion y lo efímero.

Muchas firmas ya habían tenido una importante comunicación hacia el cuidado del planeta, pero me parece que esta temporada es un parteaguas en este tema, del que se habló hasta el cansancio (y con toda razón). Sobre todo, se vieron cambios importantes tanto en la propuesta de las marcas como en la dirección creativa de las prendas.



Una de mis pasarelas más ansiadas fue Loewe no solo porque es una marca que me gusta (lástima que no me alcanza para vestirme con sus piezas todos los días), sino porque tiende a marcar mucho la línea de la temporada. Lo que hay que rescatar de la entrega de JW Anderson, su director creativo, es la mezcla interesante que logra con las texturas y siluetas. Me parece muy importante destacar su orientación hacia las transparencias en encaje con líneas femeninas y fuertes, en contraste con las piezas oversize y relajadas (nota importante para los días de verano en donde estamos acostumbradas a vestir de una manera más entallada).

Un sueño fue el maquillaje de Giambattista Valli (otro de mis favoritos) en el backstage con M.A.C Cosmetics. Los maquillistas nos comentaban cómo lograr el look de piel húmeda para verano de una manera effortless. Nos hablaban de la importancia de la humectación y el skin care durante la primavera y el verano. Y es que muchas veces dejamos de usar hidratantes por miedo a que la piel se vea grasosa y sudada, pero no es la opción ideal.



La piel húmeda viene en tendencia, que luzca saludable y lozana. Además de su rutina de limpieza y cuidado, los especialistas sugieren aplicar gloss en los pómulos y en la parte superior del ojo de manera que se logre un brillo natural sin saturar la piel. Y, justamente, el sueño de Giamba es esa piel empapada como cuando sales del agua. Los rostros de las modelos fueron adornados con hermosas flores. De lo más romántico que vi en París.



Con cariño,

Gina