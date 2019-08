High on Fashion: Cómo aplicar el método de Marie Kondo en redes sociales

Somos lo que consumimos. Es una realidad. Desde las redes sociales hasta los viajes y nuestras amistades. Partiendo de ese punto, hace poco me di cuenta cómo en Instagram mi feed estaba repleto de fotografías que visualizaban, prácticamente, todos mis gustos y obsesiones del momento. En sugerencias recibía impulsos sobre moda, belleza y diseños de uñas, comida y ejercicios, orden y decoración. El resumen de mi vida. Me llamó mucho la atención cómo en una pantalla con 12 fotos se podía resumir mi existencia y, más importante aún, mis gustos y preferencias.



Todos los días alimentamos nuestras redes sociales, las usemos o no. Es decir, aunque no estemos como locos subiendo fotos y pensamientos, en todo momento alimentamos el algoritmo con nuestras búsquedas, nuestros ‘likes’ y el tiempo que pasamos en línea viendo cosas y consumiendo información. No me voy a meter en el discurso que asegura que hoy en día nuestros teléfonos nos conocen mejor que nuestros mejores amigos, familia y pareja, pero solo denle una pensada: ¡saben absolutamente todo de nosotros! Desde los lugares que frecuentamos hasta el tiempo que pasamos haciendo ejercicio, y cuál será nuestro próximo viaje. En nuestra era, la información es poder y nosotros la facilitamos sin límites.



No los quiero perturbar. Hoy vengo solo a darles algunas de mis cuentas de Instagram favoritas, pero sí les quiero dejar la reflexión de cómo cada vez la tecnología nos conoce mejor que nosotros mismos y los algoritmos más. Si les interesa este tema, les recomiendo el libro ‘Homo Deus, breve historia del mañana’.

Me obsesioné con Marie Kondo desde que vi la serie en Netflix. Me tomó solo el primer capítulo para comenzar mi propio proyecto Kondo en casa. Siempre he sido obsesiva con el orden y la limpieza, pero ella me llevó a otro nivel y comencé a reordenar mi casa. ¡Ya hasta lo uso como terapia de relajación! De ese follow (@mariekondo) se desencadenó una serie de cuentas sobre inspiración para ordenar la casa. Aquí mis favoritas: @ nicoleloit , @ chasingclutter , @ agenteorganiza , @ okonomi_by_lina y @ chicly_organized.



La belleza es otra de mis grandes obsesiones (además de la moda, claro). Así que frecuentemente recurro a Instagram para inspirarme en maquillaje, pelo y uñas (amo las cuentas de ‘nail inspo’ porque cada vez que me hago mani busco un diseño original. Les comparto mis cuentas predilectas: @byrdiebeauty, @ drybylondon , @ hannah.k.nails , @ betina_goldstein , @ _ks_makeup_ .



Como amante de la estética, la decoración de interiores me llama mucho la atención, si a eso le sumas que desde hace unos meses estoy remodelando mi casa. Con mi novio me la paso viendo ‘home inspo’, así que les comparto las que me inspiran últimamente: @ studio_nahili , @ chairishco , @tatjanas_world_ , @ holadecora,



Con cariño,

Gina