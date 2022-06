Harvard resuelve la incógnita de por qué salen las canas

La aparición de canas es una de las características que las personas asocian con el envejecimiento ya que en la infancia o adolescencia es muy difícil encontrarlas. Sin embargo, hay quienes las ven aparecer antes y en mayor cantidad lo que se ha asociado al estrés, pero ¿Harvard qué dice al respecto?



A través de un artículo publicado en Harvard Health Publishing (HHP), por el Dr. Robert H. Shmerling, perteneciente a la Facultad de Medicina de Harvard, y actual editor principal de HHP, plataforma especializada en la publicación de investigaciones correspondientes a temas de salud, se dio a conocer que, en los humanos, la mayoría de las canas no están relacionadas con el estrés y son otros los motivos de su aparición.

Por qué salen canas según Harvard

Los motivos principales por los que las canas se hacen presentes en el cabello, según el Dr. Robert H. Shmerling, es que, cuando los folículos pilosos, poros en el cuero cabelludo a través de los cuales crece el pelo, comienzan a envejecer, estos van perdiendo color de tal manera que comienzan a tomar un tono grisáceo.



“Una vez que un folículo piloso produce cabello, se fija el color. Si un mechón de cabello comienza castaño (o rojo, negro o rubio), nunca cambiará de color (a menos que te tiñas el cabello). Los folículos pilosos producen menos color a medida que envejecen, por lo que cuando el cabello pasa por su ciclo natural de teñirse y regenerarse, es más probable que crezcan canas a partir de los 35 años”, explica el Dr. Shmerling.



Por otro lado, el doctor también aseguró que otro de los motivos de la aparición de canas se debe a la genética, y ésta juega un papel importante para determinar a qué edad comienzan a hacerse presentes en el cabello de las personas.



“Cuando tu cabello se vuelve gris está influenciado principalmente por los genes que heredas de tus padres. Aunque el estrés puede desempeñar un papel en el proceso, sería más útil mirar a las generaciones pasadas en lugar de sus niveles de estrés actuales para ayudar a predecir cuándo, o si tendrá canas”, detalló el Dr. Robert H. Shmerling.

El estrés influye en la aparición de canas

Aunque el especialista explicó que el estrés no es el principal motivo para la aparición de canas, pues tiene que ver con una cuestión en el envejecimiento de los folículos pilosos y la genética de las personas, sí se puede relacionar con la pérdida de cabello 3 veces más rápido de lo convencional.



“Si bien estar bajo estrés no puede cambiar el color de los mechones de cabello individuales, sí puede desencadenar una condición común llamada efluvio telógeno, que hace que el cabello se caiga 3 veces más rápido de lo normal”, escribió el Dr. Shmerling.



Posteriormente a la caída el cabello vuelve a crecer, por lo que la condición no causa calvicie. Pero si eres de mediana edad y tu cabello se cae y se regenera más rápido debido al estrés, es posible que el cabello que crece sea gris en lugar de su color original.

