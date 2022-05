Galilea Montijo es una de las conductoras más populares del país y se ha convertido en un referente en el mundo de la moda. La conductora luce más sensual que nunca a sus 48 años y nos demuestra que la edad no es un impedimento para armar outfits de impacto, ya que constantemente impone tendencia con sus atuendos, los cuales comparte en Instagram con sus casi 7 millones de seguidores.



Foto: Instagram @galileamontijo

Recientemente, Galilea Montijo posó con un outfit que de inmediato cautivó las miradas de las fashionistas de corazón, pues llevó un look ideal para el verano protagonizado por un top crochet, una prenda que ha conquistado los clósets más exigentes y estamos seguras de que se convertirá en tu nueva obsesión.

A continuación te contamos todos los detalles del look de Galilea Montijo, para que tengas listo tu guardarropa con las prendas básicas y más glamurosas que te ayudarán a triunfar esta temporada y los próximos meses.



El top crochet va a arrasar en verano y Galilea Montijo lo confirma

Cuando el verano se aproxima, algunas prendas básicas tienen que protagonizar nuestro clóset sí o sí, una de ellas es el top crochet, que se ha posicionado como la pieza infalible de la temporada, por lo que tener más de un modelo en tu guardarropa te va a asegurar el título a la mejor vestida.

Galilea Montijo nos confirmó dos tendencias en un solo look, la primera fue que estos tops van a reinar esta temporada. La segunda, que el color verde será fundamental para lucir espectacular en verano, pues la conductora mexicana no dudó en armar un total look verde y presumir sus abs de impacto con un top crochet de corazón.



Foto: Instagram @galilamontijo

Su look estuvo conformado por un top verde sostenido por el cuello con un par de tirantes delgados, que deja la espalda descubierta. Lo combinó con un pantalón recto de cintura alta que acentuó su silueta con ayuda de un cinturón en verde neón.



Para finalizar, acompañó su look con unos stilettos a juego y accesorios brillantes, que le sumaron puntos a su outfit. Levó una melena con ondas y un maquillaje en tonalidades rosas.

