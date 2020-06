Vaya que en esta cuarentena hemos visto de todo. Desde sus inicios, celebridades como Bárbara de Regil se ha puesto las pilas para enseñarnos sus rutinas de ejercicio, Sebastian Rulli nos ha sacado grandes sonrisas con sus Tik Toks, pero también quien nos ha enamorado a todas las de esta redacción es Gabriel Soto, que se ha sacado increíbles videos de la manga y copiando los increíbles retos de esta red social.

Y justo en su más reciente video de Tik Tok (que también se popularizó en redes sociales como Instagram) pues Gabriel Soto se ha quitado la barba y no lo ha hecho de manera aburrida, sino que ha hecho un reto bastante divertido, el cual trata de recrear looks de famosos con barbas y bigotes icónicos.

Primero comenzó con su barba completa, luego se la cortó como el personaje de la serie de Breaking Bad para luego pasar a una barba de candado, luego suprimir más vello facial para terminar con un bigote muy ochentero y pasar por el estilo de Charles Chaplin para después mostrar su rostro libre de vello.



La verdad es que se ve guapísimo con todos sus estilos y realmente es una manera muy divertida de cambiar de look para sus fans. En la publicación (que podemos ver en Instagram) escribió: “Probando looks by #elissasbb Cual (sic) les gusta más #tiktokeando”.



Foto: Instagram @GabrielSoto

Algunos de sus fanáticos escribieron que se veía increíble, incluso su novia Irina Baeva escribió: “no puedo con ese video jajajaja”. Otros le dijeron que faltó “Pedro navajas” y unas cuantas mujeres más le recalcaron que estaba guapísimo como fuera: “guapísimo como sea”. Sin duda no podemos esperar qué otras sorpresas nos tiene guardadas Gabriel en su Tik Tok.