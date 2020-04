No cabe duda que la vida de Frida Sofía ha estado llena de escándalos. Pese a la pelea con su madre, la cantante Alejandra Guzmán, la influencer en de 28 años, aprovecha siempre para verse fabulosa en las redes sociales y últimamente ha optado por increíbles cambios de look que nos encantan y que nos inspiran para atrevernos y lucir fenomenal donde sea y cuando sea.

Si bien no sabemos qué va a pasar con la situación de su familia, estamos seguras de que Frida Sofia se esfuerza mucho para sacar su trabajo adelante y lucir perfecta no importa cuándo y dónde, por ello, estos cambios de look además de darnos una gran lección de estilo nos dicen que arriesgarse es lo mejor para lucir bien en cualquier ocasión.

1. Pelo corto

Sin duda un bob se le ve increíble a cualquiera, pero llevarlo así fue la mejor manera para verse y sentirse genial. No dudamos que le costó cortarse pelo, pero sin duda el resultado fue el esperado. Si quieres lucir como ella, acércate a un profesional para que te de los mejores consejos, quizás no podrás irte a cortar el pelo ahora, pero no dudes que regresando de la cuarentena será lo primero que hagas.



2. Peluca verde

¿Hay algo mejor que cambiarse el look con una peluca? Sin duda en estos meses hemos visto que Frida Sofía ha estado arriesgando todo para lucir como una verdadera millennial. Y esta es la prueba. Le aplaudimos mucho su estilo y sobre todo el atreverse a verse fabulosa con nuevas prendas y nuevos estilos.

3. Pelo pastel

Como lo habíamos dicho, las pelucas son la mejor opción para cambiar de look. Y qué mejor que utilizar las tendencias de pelo en pelucas para estar siempre a la moda. En este caso el color rosa pastel fue el favorito y no dudamos que próximamente lo llevará y podrá presumir mejor. Atrévete a usar una peluca, verás que los resultados serán increíbles.

4. Una coleta de caballo

No podrías imaginar lo que hace un buen peinado con tu look. No solo te dejará perfecta y te verás increíble, sino que hasta puede darle un giro al look de manera espectacular. Usa Una coleta de caballo y agrega un par de extensiones y verás que harás la diferencia.

5. Un peinado diferente

Y no solo se trata de cambiar tu peinado así nada más o utilizar solo una ponytail, puedes probar con nuevos estilos de pelo como este peinado de lado que sin duda luce espectacular y como Frida Sofía te verás espectacular