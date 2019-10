Fran Drescher y los looks que llevó en The Nanny son tendencia en 2019

Fue más que una serie de comedia de televisión en los años noventa. The Nanny, es el referente de estilo de muchas de nosotras; con casi una década de acertadas opciones, muchas de ellas no vistas y poco usuales o no favorecedoras según los estándares de belleza de la época.

Es innegable que marcó un referente en la moda y en los estilismos de la década. La niñera más empoderada usó piezas de exclusivos diseñadores como Chanel, Jean Paul Gaultier, Versace, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs y Anna Sui, incluso antes de que conociéramos a Carrie Bradshaw de Sex in the City o las actuales Serena y Blair de Gossip Girl.

No hace tanto nos llegaría la noticia de que Fran Drescher estaría deseando traer nuevamente a la pantalla chica la serie que protagonizó hace veinte años y no podríamos estar más contentas por ello -si Gossip Girl tendrá su reboot ¿porqué The Nanny no lo tendría?-.

Pero no nos desviemos del tema, de lo que queríamos platicarles es sobre las tendencias de los noventa que han resurgido y las cuales, muchas de ellas, nos recuerdan al estilo de la nana Fine.

Ahora se lleva un estilismo más permisivo con las tendencias y por supuesto, extravagante. De mezclas inesperadas entre charol negro y animal print o conjuntos de mucha propuesta con tacones de impacto, no sin antes olvidar la mezcla de brillos y lentejuelas a cualquier hora.

Todo ello ya lo ha usado The Nanny; y ahora, las precursoras de estilo y grandes diseñadores se han atrevido a seguirle los pasos.

Cuadro escocés y mangas y cuellos shakesperianos



Estampado a cuadros como en la propuesta de Otoño-Invierno 19-20 de Dior



Animal print en colores vibrantes



Rosas, fucsias y bucket hats



La experimentación del estilo propio y las tendencias siempre han dejado un buen sabor de boca para todos aquellos que aman y respiran moda como nosotras.

El volver de tendencias y colores de temporada no es casualidad, siempre existirán viejos y nuevos iconos que nos inspiren a romper paradigmas y lucir una mejor versión de nosotras mismas.

¿Qué opinas?