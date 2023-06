La afamada villana de Rebelde continúa sorprendiendo a sus fanáticos, ya que presume su belleza, sensualidad y figura en Instagram, asimismo trae de vuelta a la moda accesorios que fueron tendencia en la década de los 70 y 2000, aquí te mostramos todos los detalles para lucir como una Fernanda Malo en la playa.

Fernanda Malo fue la actriz que dio vida al personaje de Sol de la Riva, siendo una de las villanas más odiadas de la novela RBD y queridas por otros. Además, se ha vuelto tendencia en redes sociales con unas fotos donde podemos ver su mejor outfit playero del verano para lucir su espectacular figura.

Bikini de María Fernanda Malo villana de RBD

En el 2007, la actriz, cantante, conductora y modelo María Fernanda Malo, también conocida como Fuzz, se alejó de la actuación, pero eso no significa que sus fanáticos la dejen de seguir, muestra de esto son los 213 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

María Fernanda es considerada una de las actrices más populares en redes sociales, donde suele compartir sus cambios de look, su estilo de vida y comenta sobre sus nuevos proyectos, no obstante la ex de RBD ha vuelto a acaparar las miradas en un reciente post, donde la podemos ver disfrutando de la playa con un bikini negro, acompañado de cadenas, un maquillaje sencillo y pelo suelto.

La instantánea acompañada con un poco de la letra de la canción Gypsy de Fleetwood Mac; ya superó los 7895 likes y tiene 102 comentarios, entre los que destacan “Tan hermosa cómo siempre amiga”, “En llamas bebe”, “Tu bikini está hermoso”, “Que bonita te vez” y “Guapísima”.

Las cadenas son accesorios top en la playa

No cabe duda que la villana de RBD impresiona con su belleza, pero algo que salió a relucir después de su foto en Instagram, es la increíble combinación de su outfit, que es un bikini negro con cadenas, mejor conocidas como body chain, las cuales se encargan de enfatizar ciertas zonas de la silueta, asimismo en muchos casos son aquellas que rodean el cuello y la cadera, además se encuentran conectas entre sí.

Estas cadenas son llevadas a modo de danzarinas del vientre, es importante señalar que no se llevan encima de la ropa, se lucen sobre la piel, su gran apogeo en el mundo de la moda fue en la década de los 70 y en los 2000, esto se debe a las divas del pop que las usaron con pantalones de tiro bajo y tops cortos, hablamos de Britney Spears, Christina Aguilera, entre otras.

Pero la combinación de las cadenas o del Body chain con los bikinis llegó de la mano de la casa de moda francesa, Chanel, quienes renovaron la manera de llevarlas, manejando un estilo más extravagante de la pasada tendencia, reciclando algunas ideas y reconviertiendo las cadenas en algo más que un solo adorno de vientre, sino de todo el torso, además combina con todo, lo cual es algo digno de una fiesta de alto nivel en la playa.

