El colectivo de arte y diseño MSCHF, conocido por sus exóticas prendas virales como las botas Astro Boy que se volvieron tendencia en el mundo entero por tener un diseño XL con un caricaturesco estilo hecho de goma, se encuentra nuevamente dando de qué hablar con un lanzamiento microscópico.

La tendencia de los minibolsos que hemos visto por todas partes fue llevada al siguiente nivel por una nueva prenda viral que está siendo la sensación de internet y en De Última te diremos todos los detalles sobre su controversial diseño.

Se trata de la bolsa Louis Vuitton más pequeña del mundo que, a tan solo unas horas del lanzamiento de sus primeras fotografías, tiene a todo el internet de cabeza con todas las miradas puestas sobre su diminuto tamaño.

A pesar del gran renombre que ha formado el colectivo neoyorquino fundado en el 2016, el lanzamiento de esta bolsa, afirmó la revista Vogue, no pertenece a una colaboración oficial con Louis Vuitton ya que no se obtuvo el permiso de la Maison francesa.

La bolsa Louis Vuitton de MSCHF más pequeña del mundo

Esta bolsa microscópica, que da un aspecto de “jelly bag” de los años 90, está hecha de resina de fotopolímero que posee una medida de 657 por 222 por 700 micrómetros, que a escala su medida puede compararse a una partícula polvo, aún más diminuta que un grano de sal.

El modelo que el colectivo MSCHF tomó como referencia para crear la versión miniatura fue el bolso On The Go con monograma de Louis Vuitton y, a través de un comunicado, dieron a conocer un poco del significado de esta pieza microscópica.

“A medida que un objeto que alguna vez fue funcional, como un bolso, se hace cada vez más pequeño, su estatus de objeto se vuelve cada vez más abstracto hasta que termina siendo puramente un indicador de marca”.

Dónde se exhibirá la bolsa Louis Vuitton de MSCHF

Esta pieza única se exhibirá en la galería 8 Avenue Matignon en París, en una instalación conformada por una caja de gel sellada montada bajo un microscopio. Se mantendrá a la vista del público del 20 al 24 de junio.

Posteriormente, la bolsa será subastada por “Joopiter”, la casa de subastas del cantante Pharrell Williams, que aún no ha dado a conocer la cifra de la oferta inicial del producto catalogado como “artículo de colección”.

