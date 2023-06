Hablando de siluetas, el reinado por el tiro bajo en los años 90 y 2000 marcó a toda una generación que juró no volver a esa moda, pero con la vuelta de la estética Y2K, le influencia de las celebridades poco a poco nos sigue acercando irremediablemente a los cortes a la cadera.

Sin duda, la prenda que marcó este retorno fueron jeans, seguidos por las faldas y shorts en primavera y, ahora, la novedad son los leggings, pues dos de las it girls del momento, Dua Lipa y Chiara Ferragni, han sido vistas usando cómodas y sofisticadas piezas que están marcando el inicio de una nueva moda.

Sabemos la complejidad de usar una prenda que inicia por debajo del hueso de la cadera, incluso en pleno 2023 pareciera imposible de usar en pantalones si no posees la estructura ósea adecuada, no obstante, cabe mencionar que una de las ventajas de este tipo de leggings es que al tener una textura extra suave y delicada podrían fluir de manera orgánica con tu cuerpo.

Foto: Instagram @dualipa

Los leggings a la cadera de Dua Lipa y Chiara Ferragni

Estos leggings están causando toda una revolución por su corte tan extremo y la comodidad que se puede apreciar en su textura tan delicada con un estilo acampanado que le da un toque de sofisticación.

Dua Lipa no deja de enloquecer a sus fans de redes sociales con sus icónicos looks de su colección cápsula “La Vacanza” con la firma italiana Versace y, en esta ocasión, los leggings fueron los protagonistas de un outfit casual elevado al máximo con esta prenda a la cadera con un sensual detalle cut out.

Un sencillo crop top rojo que deja a la vista su arete en el ombligo y el bolso XL con lunares y mariposas multicolor, que también integra su colección, fueron las prendas que lució en compañía del pantalón.

Foto: Instagram @dualipa

Por su parte, Chiara Ferragni lució los leggings a la cadera con detalles florales en 3D en un costado junto con un brillante top con aberturas y más flores que se iban formando con la misma tela.

La blogger y empresaria no dejó de brillar con el contraste de texturas en su look y con los leggings que se fueron abriendo a lo largo con su corte acampanado para alargar la silueta.

Foto: Instagram @chiaraferragni

Una alternativa al corte de este tipo de pantalones puede ser el tiro medio, con detalles cut out en la parte lateral o con drapeado como el de Dua Lipa. Llévalo bajo o medio, según te sientas más cómoda, con la bota acampanada.

