Esposa de Carlos Slim Domit tiene el look casual ideal del verano

María Elena Torruco, esposa del empresario Carlos Slim Domit, es gran apasionada de los eventos sociales, el glamour y la moda. Y, muestra de ello, es el más reciente look casual que utilizó, ideal para este verano.

La esposa del magnate asistió al baby shower de la conductora e influencer Chantal Torres, esposa de su hermano Miguel Torruco, fiesta organizada por la hermana de la futura madre.

Y algo que llamó la atención fue el look utilizado por María Elena Torruco, pues consistía en un conjunto completamente rosa con diseño floral, integrado por un short de tiro alto y blusa con manga larga semitransparente, que acentuó con un cinturón beige a la cintura, además de unas sandalias abiertas en color café. Acompañado con un estilo natural, ya que llevaba el cabello suelto y maquillaje en tonos nude. Un outfit casual, perfecto para este verano.



Foto: Instagram @michelle2torres

Looks ideales para verano

Si te encantó el look de María Elena Torruco, puedes conseguirlo en la página de Farfetch, el short que también incluye el cinturón perteneciente a la marca Zimmermann, tiene un costo de 10 mil 456 pesos. Y una blusa similar de bluemarine por 13 mil 68 pesos.



Foto: Farfetch

Un estilo muy a tono para este verano, pues recuerda que durante esta temporada reinarán los shorts y bermudas en colores claros y pastel. Así como las blusas con transparencias, oversized y encaje, pues combinan con jeans, faldas y shorts.

Pero, estas no son las únicas prendas que estarán en tendencia, también los maxivestidos florales, pues aportan feminidad, frescura y son ideales para eventos casuales; tampoco pueden faltar en tu clóset los pantalones de lino, estos quedan con todos los outfits; las faldas son un must esta temporada, es una vestimenta favorecedora y combinan con todo tipo de blusas; por supuesto, este verano también son must los jumpsuit, ya sean cortos o largos, ambos son fáciles de combinar, brindan elegancia y frescura.

Para esos días donde buscas añadir algo más formal, puedes incluir un little black dress con un blazer en tonos neón, será perfecto para las tardes frescas de verano.

Asimismo, no olvides los accesorios, las bolsas pastel y blancas estarán en tendencia esta temporada y, para elevar cualquier estilo añade un pañuelo en la cabeza y cinturón a la cintura o cadera. Además, no olvides ponerte un bucket hat, sombrero o gorra, ya que no solamente brindarán un toque diferente, sino que te protegerán de los fuertes rayos del sol.

Finalmente, no podíamos dejar de lado los zapatos, pues son una parte muy importante en cada estilo. En esta mitad de año estarán a la vanguardia las sandalias lisas o con tacón.

Sin embargo, si lo tuyo no son los zapatos abiertos, también estarán en tendencia los mocasines, estos quedan con looks formales y casuales y; las balerinas, pues estas nunca pasan de moda.

Así que no dudes en utilizar estos looks para este verano, sin olvidar añadir tu toque personal.

