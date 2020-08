Durante este 2020 uno de los artículos escenciales son los cubrebocas, pues con el brote de SARS-CoV-2 iniciado en Wuhan, el mundo poco a poco se paralizó y hay regiones que hasta el día de hoy siguen en alerta sanitaria por este virus.

En notas anteriores hemos hablado sobre la importancia de colocar el cubrebocas correctamente y te hemos dados las mejores recomendaciones para que puedas hacer uno de tela sin la necesidad de una máquina de coser, pero ahora te vamos a contar un punto muy importante: ¿Dónde puedes colocar al llegar a casa?

El saber dónde poner la mascarilla es fundamental para cuidar nuestra salud y la de las personas que viven con nosotros.

Expertos en salud han confirmado que los cubrebocas pueden ser un cultivo de bacterias si se guardan de manera incorrecta, además se debe tener un especial cuidado con ellos ya que son un artículo que va directamente en nuestro rostro y hay que elegir un buen sitio para depositarlo al regresar a casa.

Uno de los errores comunes es quitarlo con las manos sucias, pues exponemos nuestras entradas virales, según la OMS, estas son: los ojos, la nariz y la boca.

Otro fail es dejarlo en cualquier lugar: sobre una mesa, arriba de un libro, o colgado en un perchero, junto a otros y esto es una práctica que puede arriesgar la salud de todos en tu hogar.

Según Alaín Alain Uceda, director de comunicación de lamasQ, empresa española distribuidora de mascarillas, los cubrebocas no se pueden dejar ni todos juntos y mucho menos en cualquier parte de la casa.



Foto: Pixabay

Su consejo es separarlos y no colocarlos en cualquier superficie, pues no sabemos si ya se había puesto otro cubrebocas ahí mismo. El director de comunicación de lamasQ, también recomienda que no los guardes en una bolsa de plástico, pues esto puede ser un cultivo de gérmenes.

Ok, ya entendí qué hacer, pero… ¿si recibo una visita?

Lo recomendable es no salir de casa a menos que sea necesario, pero Vicente Soriano, profesor del Área de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de la Rioja dice que en caso tener a alguien ajeno de nuestro hogar estos deben poner lejos sus mascarillas de las de los habitantes de tu casa.

Ejemplo: Si en tu departamento viven tres personas y tu novio va a verte, puedes dejar su cubrebocas en el recibidor y muy lejos de donde las otras dos personas tienen sus mascarillas.

Soriano recomienda ventilar bien la casa abriendo las ventanas e invitar a amigos o familiares a guardar su cubrebocas en su propio bolsillo, o bien que la coloquen sobre una mesita en la entrada de casa sin tocarla hasta que se marchen.

Recuerda también seguir fomentando el lavado de manos y el saludo con los codos para evitar contagios