Los skinny jeans se encuentran hoy en día en un punto controversial, en donde puedes amarlos u odiarlos.

Sabemos que muchas de sus detractoras se vieron obligadas a usarlos durante mucho tiempo por ser la única opción que inundaba los aparadores. Actualmente, las alternativas que existen cuando se habla de jeans son muy variadas y se adaptan a cada tipo de cuerpo. Cada quien es libre de elegir los que le ajusten mejor y la expansión por probar nuevos cortes va más allá de cualquier tendencia.

Muchas veces el tema con los skinny jeans, en lugar de no ir con tu tipo de cuerpo, va por el lado de no usarlos correctamente. Por eso es que aquí te contamos los errores más comunes que pudieron hacer que tu experiencia con ellos no fuera la mejor.



Foto: Pexels



Errores comunes al usar skinny jeans



Olvidar doblar la punta

A la hora de combinar tus jeans con el calzado, debes fijarte en qué lugar termina el pantalón y dónde comienza el calzado, ya que muchas veces se olvida este detalle.

Entre las dos prendas debe existir una separación para definir en dónde acaba lo ajustado del pantalón y enfatizar la siguiente textura del outfit, la que añade el calzado, para que no se mezcle. La solución es doblar los extremos del pantalón a la altura del tobillo, este truco también te hará ver con las piernas más largas.



Outfits desequilibrados

Un error común en los outfits es combinar skinny jeans con tops que van ceñidos al cuerpo, lo que forma una silueta con la que muchas veces no nos sentimos cómodas. El error es casi imperceptible y se puede asociar solamente a usar pantalones demasiado ajustados.

Si te sientes cómoda usando skinny jeans, pero te causa un poco de inseguridad llevar los pantalones muy ceñidos, equilibra lo ajustado de los pantalones con blusas o tops más sueltos que lleguen por debajo de la cintura, lo mismo si vas a usar alguna chaqueta o suéter.



No usar tu talla correcta

Parece muy obvio, pero el cuerpo se encuentra en constante cambio y, tal vez, ya no eres de la misma talla y no te has dado cuenta. Usar una talla incorrecta de jeans visualmente se nota al instante. Además, añadimos el hecho de que entre marcas la proporción de tallas puede cambiar.

Por estas razones, es buena idea que, periódicamente, a la hora de comprar jeans nuevos, pruebes una talla más y una talla menos, mientras ves en el espejo del probador cómo te lucen los pantalones mientras te agachas y estiras un poco el cuerpo.



Foto: H&M

Llevarlos por dentro de las botas

Los skinny jeans con botas hacen un match increíble, pero debemos poner atención en que no todas las botas se prestan para llevar por dentro la parte inferior de los pantalones.



Por este motivo es que te recomendamos probar con antelación cuáles jeans quedan con tus distintos tipos de botas, cuidando que no se formen pliegues abajo o se vea muy ajustada toda tu pierna. La idea es siempre que tu look se vea equilibrado y relajado.



Foto: Levi´s



Usarlos demasiado rotos

Los detalles de destrucción añaden un toque relajado a cualquier outfit, pero deben verse en armonía con todo lo que usas, si te excedes puede llegarse a confundir con pantalones viejos y se arruinará por completo la estética de tu look.



Foto: Pexels

