Bien dicen que los años no pasan en vano, lo que no necesariamente se traduce en una tragedia, pues aunque el tiempo no perdona a nadie, hay quienes tienen la suerte de que parezca que les han sentado mejor los cambios que trae consigo. Una de las afortunadas es Erika Buenfil, quien cautivó al público entero desde los comienzos de su carrera gracias a su belleza y carisma. Rasgos que hasta el día de hoy siguen vigentes, dejándolo claro con un antes y después que compartió posando en bikini.

Estas imágenes inmediatamente se viralizaron, ya que, aunque existen cerca de 25 años de diferencia, en ambas fotografías la actriz luce espléndida y feliz. En De Última te mostramos las imágenes de Erika Buenfil que deslumbraron.

Erika Buenfil posa orgullosa en traje de baño

Con el alegre carácter que posee, Erika subió a su perfil de Instagram un collage compuesto de dos fotografías para mostrar su antes y después.

La primera de ellas, es una toma de hace aproximadamente 25 años con tono sepia, propio de las cámaras de ese tiempo. En la imagen se le ve está luciendo un pequeño bikini negro de dos piezas, dejando ver su tonificada figura con la zona hotelera de alguna de las playas de México al fondo.

En la segunda imagen, se le ve con un bañador compuesto por un top con copas en relieve, y en la parte baja una especie de falda/short, corte muy utilizado como salida de baño o el mejor amigo de quienes quieren usar un bikini pero no se arriesgan del todo.

Para protegerse del sol, Buenfil usó un sombrero de paja mediano con detalles de listón y un par de gafas azules, presumiendo su outfit para la playa completo con una pose de lado que dejó ver la figura de la actriz próxima a cumplir 58 años.

En ambas imágenes destaca que perdura la belleza de Erika Buenfil, reflejando perfectamente cómo era su vida durante ese tiempo y cómo es ahora, teniendo en común la naturalidad de su pose.

Acompañada del mensaje “Antes o después. El alma sigue siendo la misma, los sueños siguen siendo los mismos, nuevas metas día a día. Todos los días un nuevo comienzo”, esta publicación está por superar las 100 mil interacciones entre likes y comentarios que le reiteran a Erika lo bien que se ve actualmente.



Foto: Instagram @erikabuenfil50

La cautivadora belleza de Erika Buenfil en los inicios de su carrera

Originaria de Monterrey, Erika Buenfil incursionó en el medio artístico desde que tenía apenas 8 años, cuando participaba en un programa infantil realizado por la televisora local del estado en el que nació.

Años más tarde consiguió su primer papel en una telenovela, lo que le abrió las puertas para probar en otros ámbitos como el modelaje y el canto, siendo la televisión el lugar en el que encontró mayores oportunidades hasta convertirse en una de las actrices más conocidas de México.

Su talento y belleza le dieron armas para enfrentarse a un medio tan competitivo, ya que además del esmero que ponía en cada proyecto, su apariencia física era imposible de ignorar, pues Buenfil poseía uno de los rostros más bellos.

Esto puede comprobarse si se da un viaje al pasado para apreciar algunos de los primeros trabajos en los que apareció e, incluso, navegando un poco por sus redes sociales, en donde es muy activa y disfruta postear algunas imágenes sacadas del baúl de los recuerdos.

De estos guiños al pasado, las fotografías en bikini de Erika Buenfil son las que más atención generan, mostrando una joven que no solo era bonita, sino que también fue ícono de la moda en sus mejores épocas, lo que aprovechaba para lucir diferentes siluetas de trajes de baño. Basta con ver esta toma, donde usó un bañador completo con estampado simétrico de colores, presumiendo una diminuta cintura y la melena rubia que ha llevado consigo durante toda la vida.



Foto: Instagram @erikabuenfil50

Con este antes y después, Erika dejó claro que los años le sientan mejor, haciéndola lucir fabulosa, ya sea en bikini o en traje de baño completo, con la certeza de que el mejor accesorio será siempre su actitud y forma de ver la vida.

