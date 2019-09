Emily Ratajkowski se pasea en bikini por la ciudad

Parece que algunas celebridades no quieren que el verano se termine y por ello han optado por lucir sus looks más veraniegos a pesar de los días nublados y ventosos. Y a decir verdad parece que Emily Ratajowski hará todo para sentirse en la playa el mayor tiempo posible. O al menos así lo demostró hace unas horas mientras pasea por la ciudad enfundada en un look muy atrevido.

Con un top de bikini el cual poseía tiras al rededor del abdomen, Emily ha decidido salir de su casa y dar un agradable paseo luciendo este top con un atuendo masculino compuesto por un abrigo largo, pantalones y sandalias en color negro.

La interesante fusión también la dio a conocer en Instagram, donde declaró que había asistido a un almuerzo con el equipo de Daily Front Row para celebrar a los nominados a los Fashion Media Awards.



