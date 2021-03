La nueva edición de La Voz Kids comenzó la noche de este lunes con nuevos coaches, conductores, y dinámicas. Durante la primera etapa del programa, decenas de pequeños de entre 5 y 13 años audicionarán para conseguir voltear la silla de alguno de los jueces y emprender así la contienda por llevarse el primer lugar y la oportunidad de iniciar una carrera musical.

Una de las coaches en esta temporada será María José, mejor conocida como La Josa, quien acaparó todas las miradas al lucir una melena rosa chicle con un corte bob, causando sensación entre los televidentes.

¿Cabello rosa? ¡Sí, atrévete!

Esta tendencia llamada Pink Hair pinta para ser una de las preferidas entre las celebridades en esta primavera. Los tonos rosados refrescan la imagen, brindan jovialidad y dulcifican las facciones.

Por esta razón, internautas comentaron que este look puede ser una estrategia de parte de La Josa para conseguir que las mejores voces decidan integrarse a su equipo.

Foto: Instagram @lajosa

El cabello de la intérprete de "No soy una señora" no fue su único acierto, su outfit completo estaba cuidadosamente pensado para hacerla lucir impecable. Una playera oversize de lentejuelas, combinada con leggins de vinipiel y botines en color rojo quemado, acompañados con únicamente dos accesorios: un anillo y arracadas doradas fueron el look ganador de la noche.

Un look complementado con un maquillaje discreto en tonos nude y labios brillantes que dejaba todo el protagonismo a su espectacular peinado.



Las fotografías que María José compartió en su perfil de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, suman ya más de 90k me gusta, y cientos de comentarios recalcando lo bien que le sienta este cambio de imagen.

El corte es un bob clásico que peinó en suaves ondas, la raíz la dejó en su tono natural, lo que contrasta con el tono rosado.

Foto: Instagram @lajosa

Una temporada renovada

El panel de coaches en esta temporada estará conformado por Mau y Ricky Montaner, Camilo, y Belinda, quien al igual que La Josa, estará repitiendo su participación a solo unos meses de haber concluío la versión adulta de este reallity, misma donde Christian Nodal logró llevarse el triunfo en su debut como juez.

Si de algo podemos estar seguros es que en cada emisión veremos looks atrevidos y extravagantes de parte de cada uno de los coaches; quienes además de querer conseguir las mejores voces, buscarán demostrar quién tiene el mejor estilo. Y María José ya dejó claro que está dispuesta a robarse todas las miradas.