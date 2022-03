Dua Lipa se ha convertido en una inspiración a la hora de vestirnos y maquillarnos, al llevar las tendencias más chic del street style de la temporada. La cantante británica no solo ha enloquecido a sus fans con su gira mundial y el lanzamiento de nuevas canciones, sino que también ha triunfado en la industria del moda convirtiéndose en un icono de estilo al que siempre acudimos para ser las mejor vestidas. Y si algo nos ha dejado claro la intérprete del himno “New Rules” es que no se puede conseguir el look perfecto sin el maquillaje ideal.

A través de su Instagram, la cantante suele compartir con sus más de 81 millones de seguidores algunos fragmentos de su día a día, pero también los looks o maquillajes que de inmediato se vuelven tendencia, tal cual fue el caso del eyeliner al estilo Euphoria que estamos seguras de que no dejarás de llevar en primavera.



Foto: Instagram @dualipa

Dua Lipa tiene el maquillaje estilo Euphoria que será tu nueva obsesión

La serie Euphoria se ha convertido en todo un referente de la moda en la actualidad, pues no es un secreto que la maquillista del elenco, Doniella Davy, ha hecho un gran trabajo con todos y cada uno de los makeup que vimos en nuestros personajes favoritos como Cat, Cassie y Maddie.



Foto: Instagram @donni.davy

Uno de los maquillajes que logró enamorar a todos, incluso a la cantante Dua Lipa, fue el delineado con cristales, el cual no dudó en recrear, pero añadiendo su toque personal, convirtiéndose en el maquillaje más elegante y original que será el match perfecto para lucir un outfit de impacto.

Dua Lipa llevó un makeup en manos de Samantha Lau, el cual se trata de un delineado protagonizado por cristales, tanto en la parte de arriba como en el párpado inferior, que lleva por debajo una franja de color oscuro y, posteriormente, un delineado con una sombra blanca, finalizando con un cristal en la zona del lagrimal.



Foto: Instagram @dualipa

Añadió un poco de blush en las mejillas y un lipstick rosa muy parecido al color natural de sus labios, un maquillaje que enamoró a sus fans, y estamos seguros de que vas a querer recrearlo y hacerlo parte de tus looks más acertados de la temporada.



Foto: Instagram @dualipa

